بعد احتفال العوضي بعيد ميلادها .. طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

تم الإعلان عن طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى وذلك بعد أن قام بنشر بوست لتهنئتها بعيد ميلادها بالأمس، حيث صرحت الفنانة ياسمين العزيز عن انفصالها بشكل رسمي قائلة “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الإحترام والتقدير”، والجدير بالذكر أن العلاقة بينهما كانت هادئة مستقرة لا يشوبها أي أجواء من الخصام، وفيما هو آت نوضح لكم تفاصيل هذا الخبر فضلاً تابعونا.

طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

كان النجم أحمد عبد العزيز قد احتفل بعيد ميلاد زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، كما قام بنشر صور تجمعهما معلقاً،” كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي، العمر كله ان شاء الله في صحه وسعاده ونجاح”، حيث تم الإعلان عن الطلاق رسميًا من خلال المنشور الذي نشرته الفنانة ياسمين عبد العزيز على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

اخر اخبار ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي

اجتمع كل من الفنانة ياسمين عبد العزيز والنجم أحمد العوضي في عدد من الأعمال الفنية منها الى مالوش كبير وغيرها من الأعمال، التي شهدت نجاحاً كبيراً ولاقت شعبية كبيرة من المتابعين، وبعد ذلك اشتركا في مسلسل ضرب نار العام الماضي 2023 والذي لاقي نفس النجاح الذي لاقاه مسلسل الى ملوش كبير، والجدير بالذكر أنهما تزوجا عام 2020 اي استمر زواجهما لمدة ثلاثة أعوام، وذلك بعد قصة الحب الذي نشأت بينهما خلال مسلسل “لآخر نفس” عام 2019، ويعمل النجم احمد العوضي على مسلسل جديد حق عرب يتم عرضه في رمضان.