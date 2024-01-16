رسميًا طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز اليوم.. بعد بوست العيد ميلاد بوست الطلاق

احتفل النجم أحمد العوضي منذ 18 ساعة تقريبًا بعيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز وبعد الاحتفال بعيد الميلاد، تم الإعلان رسمي منذ دقائق عبر الصفحات الرسمية عن طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز، حيث أعلنت الفنانة عبر صفحتها الرسمية عن طلاقها من الفنان، فدعونا نوضح لكم تفاصيل هذا الخبر.

طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز

أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر صفحتها الرسمية اليوم منذ دقائق عن حدوث الطلاق الرسمي بينها وبين الفنان أحمد العوضي وسيظل بينهم كل الاحترام والحب، وكان هذا أول تعليق من الفنان أيضًا، حيث صرح بأنه تم الطلاق الرسمي بينه وبين الفنان وسيظل بينهم كل الحب والاحترام.

تعليق أحمد العوضي على طلاقه

منذ ساعات قليلة كتب الفنان أحمد العوضي بوست على صفحته الرسمية على فيس بوك، والذي كان يهنئ الفنانة بعيد ميلادها، حيث كتب لها “كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي والعمر كله ان شاء الله في صحة وسعاده ونجاح“، وللأسف تم اليوم الإعلان عن خبر طلاقهما وكتابة كل منهما أنه تم الطلاق بشكل رسمي وسيظل بينهم كل الحب والاحترام.

سبب طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز

تم الإعلان رسميًا عن طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، وذلك بعد دوام دام ثلاث سنوات وعدة شهور، حيث تزوج الفنان من الفنانة في عام 2020 المنصرم، وتم اليوم الطلاق، ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن سبب الطلاق، ولكن اليوم نشر كلاهما أنه تم الطلاق الرسمي بينهم وأنه سيكون بينهم كل الود والاحترام.