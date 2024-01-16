“شوفها كاملة” موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 144… وتردد قناة الفجر الجزائرية

يبحث عدد كبير من محبي الدراما التركية عن موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 144، الذي أصبح محور اهتمام وبحث عدد كبير من المشاهدين وذلك بسبب الأحداث المتميزة الذي يعرضها المسلسل في كل حلقة من حلقاته، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 144، وتردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات ….

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 144

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 144 من أقوى وأشهر المسلسلات التركية التي لاقت اهتمام وبحث الملايين من المشاهدين، ويعرض المسلسل الكثير من الأحداث التي وقعت في عصر الدولة العثمانية والحروب والصراعات التي خاضها المؤسس عثمان من أجل الحفاظ على الدولة العثمانية من بطش الأعداء من المغول والتتار.

وفي الحلقة 144 من مسلسل المؤسس عثمان سوف تشهد الكثير من الأحداث ابرزها زواج فاطمة من سليمان، فهل سوف تسير الخطة التي وضعها سليمان أم سوف ينكشف أمره، وهذا ما سوف تعرضه الحلقة 144 من مسلسل المؤسس عثمان .

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 144

حيث ينتظر عدد كبير من المشاهدين من شتى أنحاء العالم عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 144 والتي من المقرر أن يتم عرضها يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 في تمام الساعة 08:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 01:00 ظهراً بتوقيت الجزائر، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.