“Ragnaröck” تحميل لعبة God of war والعوالم الخفية بعد تحديثات العام الجديد 2024 اكتشف الاضافات الجديدة المبهرة PS 5

تعد لعبة god of war واحدة من أقوي العاب الفيديو في التصنيفات الاخيرة، حيث يعود كريتوس وابنه في مغامرة قوية وشيقة مع النسخة الاكثر اثارة نسخة Rangnarock، تعود من جديد القصص الإسكندنافية المبهرة في مغامرة حول العالم، تم تحديث اللعبة بواسطة سانتا مونيكا حيث تم اصدار العديد من التغييرات والاضافات المميزة الكبيرة التي أثارت دهشة مستخدمي أجهزة البلاي ستيشن مما جعل اللعبة تتصدر المركز الثالث إقبالاً علي مستوي جميع العاب ps5 عالمياً، وقد جاءت نسخة PS5 بإضافة رسوم بصرية احس وافضل كفاءة، بالاضافة الى مدة تحميل اقل، كما تتميز بعدة اختيارات للرسوم المتحركة ومعدل التقاط الاطارات في الثانية، كل هذه الاضافات أصبحت متوفرة في نسخة god of war ragnarock علي أجهزة PS5.

ما هي قصة لعبة God of war Ragnarock

بعد نهاية العالم، صرحت الآلهة بوجود حرب كبيرة بقيادة كريتوس وابنة أتريوس وعليهم الدخول في مغامرة لزيارة العوالم التسعة الخفية، ومع الرغم من قوة كريتوس اله الحرب وقدرته علي سحق الاعداء، الا انه يقع فى منصبة محكمة نفسه، حيث لا يستطيع التعافي من مواجهة انه كان السبب في قتل كل هؤلاء، وقد صاحب كريتوس مقولته الشهيرة “أن القتل أمر لا مفر منه” مستعداً لسحق مجموعة جديدة من الأعداء في حروب الراجناروك الشهيرة التي دائماً ما تنتهي بفناء أحد العوالم.

طريقة تحميل لعبة God of war Ragnarock الجديدة 2024

تسأل العديد من عشاق سلسلة العاب جود دو وور عن طريقة تحميل اللعبة بصورة سهلة وبسيطة دون الدخول في أي تفاصيل معقدة، وقد وفرنا لكم الخطوات الاتية: