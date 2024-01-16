“شجع بلدك وسط عائلتك”.. تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس امم افريقيا 2024 على جميع الاقمار

تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس امم افريقيا 2024، الالاف من محبي كرة القدم يبحثون عن تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس امم افريقيا 2024 بشكل مكثف من كافة ارجاء القارة السمراء، حيث تقام البطولة في نسختها الحالية على الاراضي الايفوارية وتستمر حتى يوم 11 من الشهر القادم، وقد حصلت قنوات بي ان سبورت الرياضية على حقوق بث كافة المباريات ولكن تلك القنوات مشفرة وتتطلب دفع الاموال لمتابعة ما يعرض على شاشتها، لذا نقدم لكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس امم افريقيا 2024 مجانا على جميع الاقمار.

تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس امم افريقيا 2024

استقبل الآن تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس امم افريقيا 2024 وشاهد كافة المباريات وأنت في منزلك وسط أفراد اسرتك بدلا من التوجه إلى المقاهي في ظل تلك الاجواء الباردة، وهناك عدد من القنوات ستنقل المباريات بدون أن تحصل على مقابل منك، فقط قم بادخال الاحداثيات الخاصة بها:

تردد قناة beIN Sports HD 2 Max القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500. تردد القناة الجزائرية الأولى الأرضية القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6. تردد قناة تيلي تشاد القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500. تردد قناة RTB بوركينا فاسو القمر الصناعي: يوتلسات 9E.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500. تردد قناة فوكس سبورت القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500. القناة الألمانية عبر قمر أسترا 19sportdigital القمر: أسترا سات 19

ترددها: 11185 dvb-s2

معدل الترميز: 22000الاستقطاب: v تردد قناة beIN Sports HD MAX 1 التردد: 12604، 8 غرب.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3

التشفير: إرديتو فيديو جارد.

القمر الصناعي: Eutelsat 8 West B

شفرة قناة الجزائرية الارضية 2024

وبعد استقبال قناة الجزائرية الارضية 2024 قم بادخال تلك الشفرة:”1100001100000000″، لتتمكن من متابعة ما يعرض على شاشة تلك القناة التي تمكنت من الحصول على حقوق بث عدة مباريات.