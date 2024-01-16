اعـرف حذوفات السادس العلمي 2024 حسبما أعلنت عنه وزارة التربية العراقية

تم الاعلان من قبل وزارة التربية العراقية عن قائمة حذوفات السادس العلمي 2024 وتقليصات فى المنهج لكل المواد، والتي تكون لمنهج الصف السادس العلمي لهذا العام الدراسي الحالي 2023-2024، وجاء ذلك بعدما تم تشكيل لجان فنية متخصصة في الأمر، ولقد تولت النظر بالمواد المكيفة والخاصة بالعام الحالي، وتضمنت تقليص كافة المواد للصف السادس علمي، لمزيد فى المقال التالي.

لقد شملت قائمة حذوفات السادس العلمي 2024 على الاتى:

حيث إنه بالنسبة لمادة الاسلامية لا يوجد حذوفات.

وبالنسبة لمادة العربي يوجد حذفات وتكون فقط من الجزء الثاني لمادة العربي وعدد الصفحات المحذوفة 22 صفحة، ويمكن التعرف على قائمة الصفحات المحذوفة، عبر موقع الوزارة الرسمي.

أما عن حذوفات مادة الانكليزي فلا يوجد حذوفات، وأيضا بالنسبة لحذوفات مادة اللغة الفرنسية فلا يوجد حذوفات، حسب ما أعلنته وزارة التربية العراقية.

أما عن مادة الرياضيات، وكذلك مادة الأحياء، وكذلك مادة الكيمياء، وكذلك مادة الفيزياء، فيمكن التعرف على الحذوفات عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

كما إن الفرع الادبي لا يوجد حذوفات لحد الآن حسب ما أعلنته وزارة التربية العراقية.