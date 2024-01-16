اعـرف حذوفات السادس العلمي 2024 حسبما أعلنت عنه وزارة التربية العراقية
تم الاعلان من قبل وزارة التربية العراقية عن قائمة حذوفات السادس العلمي 2024 وتقليصات فى المنهج لكل المواد، والتي تكون لمنهج الصف السادس العلمي لهذا العام الدراسي الحالي 2023-2024، وجاء ذلك بعدما تم تشكيل لجان فنية متخصصة في الأمر، ولقد تولت النظر بالمواد المكيفة والخاصة بالعام الحالي، وتضمنت تقليص كافة المواد للصف السادس علمي، لمزيد فى المقال التالي.
قائمة حذوفات السادس العلمي 2024
لقد شملت قائمة حذوفات السادس العلمي 2024 على الاتى:
- حذوفات الإسلامية.
- حذوفات اللغة العربية.
- حذوفات اللغة الانكليزية.
- حذوفات الرياضيات
- حذوفات الأحياء
- حذوفات الكيمياء.
- حذوفات الفيزياء.
- حذوفات الفرنسي.
المواد المحذوفة من مناهج السادس العلمي 2024
- حيث إنه بالنسبة لمادة الاسلامية لا يوجد حذوفات.
- وبالنسبة لمادة العربي يوجد حذفات وتكون فقط من الجزء الثاني لمادة العربي وعدد الصفحات المحذوفة 22 صفحة، ويمكن التعرف على قائمة الصفحات المحذوفة، عبر موقع الوزارة الرسمي.
- أما عن حذوفات مادة الانكليزي فلا يوجد حذوفات، وأيضا بالنسبة لحذوفات مادة اللغة الفرنسية فلا يوجد حذوفات، حسب ما أعلنته وزارة التربية العراقية.
- أما عن مادة الرياضيات، وكذلك مادة الأحياء، وكذلك مادة الكيمياء، وكذلك مادة الفيزياء، فيمكن التعرف على الحذوفات عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- كما إن الفرع الادبي لا يوجد حذوفات لحد الآن حسب ما أعلنته وزارة التربية العراقية.
- أما عن المواد التي لم تحصل على تكييف للسادس العلمي، والتي تشمل كل من الإسلامية، الإنكليزي، ادب العربي.
حذوفات السادس العلمي 2024
تأتي الحذوفات للصف السادس العلمي بمواد الرياضيات والكيمياء فقط لتكون كما يلي:
- مادة الرياضيات:
-الفصل الثالث 3-1 المشتقات ذات الرتب العليا صفحة 91 ل 94.
-الفصل الخامس الفقرة ثانيا المعادلات التفاضلية المتجانسة صفحه 228 الى 233.
-الفصل السادس المثال رقم اربعه من الصفحة 248 الى 249.
-الفصل السادس 6/4 المجسمات صفحة 253 الى 258.
-التمارين العامه صفحه 259 و 260.
- مادة الكيمياء:
-بداية من الصف الأول التمهيدي صفحة 9 ل 18.
-المعادلات والمفاهيم من الصفحه 56 لــ 58.
-آخر صفحة اسئلة الفصل رقم 64.
-الفصل الثاني المعادلات والمفاهيم صفحة 93 ل 94.
-الفصل الثالث المعادلات والمفاهيم صفحة 146 148.
-آخر صفحة اسئلة الفصل 152.
-الفصل الرابع المعادلات والمفاهيم في الصفحة 184 و 185.
-الفصل الخامس المعادلات والمفاهيم صفحة الليكندات رقم 216 و 217.
-الفصل السادس المعادلات والمفاهيم صفحة 250 و 251.