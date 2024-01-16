هسـه اعـرف حذوفات الثالث متوسط 2024 في جميع المواد حسبما أعلنت وزارة التربية + هذا موعد الامتحانات

لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية، عن حذوفات الثالث متوسط 2024 في بعض المناهج الشاملة الدراسية الخاصة بهم، وهذا على كافة الفروع وذلك بعد ان تم تشكيل لجان فنية معنية تتولى النظر في جميع المواد الخاصة بالعام الدراسي الجاري 2024، وقررت وزارة التربية والتعليم يوم 3 يناير 2024 عن تحديد المناهج الدراسية للصف الثالث المتوسط والسادس الاعدادي، وهذا بعد تشكيل لجنة فنية وزارية لتحديد ما تم حذفه بكل دقة ووضوح، وهذا نتناول ذكره بالتفصيل في المقال التالي.

حذوفات الثالث المتوسط 2024

أكدت لجنة التربية النيابية، أن المحذوفات التي تمت على المناهج الدراسية لا تُلبي طموحات الطلبة في مختلف الصفوف الدراسية، ويوضح النائب الأول لرئيس اللجنة “محمود القيسي” أنه تمت متابعة قرارات وزارة التربية حول محذوفات المناهج الدراسية، بعد دراسة لجميع المواضيع والإطلاع على كافة المحذوفات لهذا العام، لكن لا يُلبي ذلك طموحات الطلبة في الصفوف الدراسية المختلفة، بما لا يتناسب مع واقعهم الدراسي الحالى.

حذوفات الثالث متوسط 2024 مادة الفيزياء

لقد حددت وزارة التربية والتعليم داخل العراق بعض المحذوفات التي لابد من معرفتها خاصة في مادة الفيزياء بالنسبة للصف الثالث المتوسط 2024، وتلك المحذوفات تتمثل فيما يلي:

الفصل الثامن: استثمارات الطاقة الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية من الصفحة 156 وحتى الصفحة 165.

يوجد حذف في الفصل التاسع من المنهج الفقرة (9-3) تقنية الإتصالات الحديثة من الصفحة 180 وحتى الصفحة 182.

موعد امتحانات نصف العام في العراق

كما حددت وزارة التربية والتعليم داخل العراق موعد امتحانات نصف العام والتي جاءت فيما يلي: