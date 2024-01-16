القنوات المفتوحة الناقلة مجاناً لمباريات مصر في كأس الأمم الأفريقيا

يترقب عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، ،القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات البطولة الافريقية للدول خاصةً المنتخب المصري الذي يسعى لتحقيق اللقب الثامن في تاريخه ويشارك في البطولة إلى جانب المنتخب المصري كل من: الجزائر، السنغال، المغرب، تونس، نيجيريا، الكاميرون، بوركينا فاسو، غانا، ساحل العاج، مالي، غينيا الاستوائية، غينيا، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، غينيا بيساو، مالاوي، سيراليون، وإثيوبيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لكأس افريقيا

شهدت مدينة أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، يوم السبت الماضي، انطلاق منافسات النسخة 34 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها كوت ديفوار حتى 11 فبراير المقبل وقد افتتحت البطولة بمباراة قوية بين المنتخب المستضيف كوت ديفوار وغينيا بيساو، والتي انتهت بفوز كوت ديفوار بهدفين دون مقابل. وسجل هدفي كوت ديفوار كل من سيري كوني في الدقيقة 25 وويلفريد زاها في الدقيقة 54.

قناة تيلي تشاد

تعد قناة تيلي تشاد واحدة من أهم القنوات التلفزيونية في تشاد، وهي قناة حكومية تبث برامجها على مدار الساعة على القمر الصناعي نايل سات وقد تأسست قناة تيلي تشاد عام 1987، وهي تبث برامجها باللغتين العربية والفرنسية وتتنوع برامج القناة بين البرامج الإخبارية والسياسية والثقافية والترفيهية.

تردد قناة تيلي تشاد ويمكن استقبال إشارة قناة تيلي تشاد على القمر الصناعي نايل سات، على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة الجزائرية المفتوحة

حصلت قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة، على حقوق بث 17 مباراة من ضمنها مباراة الافتتاح والنهائي، فضلا عن مباريات المنتخب الجزائري، والمنتخب المصري. وجاء هذا الإعلان بمثابة مفاجأة سارة لعشاق كرة القدم في الجزائر ومصر، حيث سيستمتعون بمشاهدة مباريات المنتخبين الوطنيين مجانًا.