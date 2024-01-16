“نهاية اولجان وخطف ماريا”.. موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 144 Kurulus Osman مترجم والقنوات الناقلة له

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 144، تم الاعلان عن موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 144 الذي يعد واحدا من اشهر المسلسلات التركية على الاطلاق، حيث تدور احداث مسلسل قيامة عثمان حول تأسيس الدولة العثمانية والمشاكل التي كادت أن تحول دون بنائها مثل الصراع مع المغول والصليبين، ودائما ما تشهد الحلقات الجديدة احداث مثيرة، واليكم مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة.

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 144

وعن موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 144، فأن المسلسل يتم عرضه بشكل اسبوعي في مساء يوم الأربعاء وذلك على قناة آي تي في في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تركيا، فيما يمكنك متابعة المسلسل مترجمة إلى اللغة العربية في مساء الخميس في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 مساءً بتوقيت الرياض عبر قناة الفجر الجزائرية التي تعرض أيضا مسلسل صلاح الدين الايوبي.

القنوات الناقلة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 144

يمكنك متابعة مسلسل قيامة عثمان مساء الاربعاء من كل اسبوع عبر قناتي atv التركية وقناة الفجر الجزائرية أيضا وفقا للمواعيد المعلنة سابقة، واليكم ترددات تلك القنوات لتتمكنوا من ضبطها واستقبالها على الريسيفر ومتابعة احداث المسلسل الاشهر عربيا قيامة عثمان الموسم الخامس:

تردد قناة الفجر الجزائرية:

التردد الخاص بالقناة/12034.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل الاستقطاب/أفقي.

معدل الترميز/27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

أو:

تردد الخاص بالقناة/11034.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل الاستقطاب/عمودي.

معدل الترميز/5000.

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد قناة ATV التركية:

التردد القناة : 10769.

الإستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 144

ساعات قليلة ويتم عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 144 الموسم الخامس، والتي ستشهد الكثير من الاحداث النارية غير متوقعة وفقا لما ورد بالبرومو الدعائي للحلقة الذي طرح مؤخرا.