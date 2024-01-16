من هنا PDF.. رابط نتائج مباراة التعليم بالتعاقد المغرب 2024 وخطوات الاستعلام عن النتيجة

قامت وزارة التعليم الوطنية المغربية الإعلان عن نتائج مباراة بالتعاقد المغرب وذلك بعد الانتهاء من تصحيح أوراق المتقدمين في مسابقة التعليم بالتعاقد المغربية ورصد درجاتهم بشكل دقيق الأمر الذي جعل الكثير من المتقدمين يتساءلون عن طريقة الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم وهو ما سنتعرف عليه في هذا المقال إلى جانب مجموعة من المعلومات الأخرى.

نتائج مباراة التعليم بالتعاقد المغرب

أتاحت وزارة التعليم الوطنية بدولة المغرب للمتقدمين في مسابقة التعليم بالتعاقد إمكانية الاطلاع عن نتائج مباراة بالتعاقد المغرب إلكترونيا وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

الخطوة الأولى يقوم المتقدم الدخول على موقع وزارة التعليم الوطنية المغربية من خلال النقر على هذا الرابط.

يختار المتقدم بعد ذلك من القائمة مباراة التعليم بالتعاقد.

يحدد المتقدم المحافظة التي يقطن بها.

يقوم المتقدم أدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المحددة لذلك.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة ينقر المواطن على زر الاستعلام.

في النهاية تظهر للمتقدم النتيجة الخاصة به.

شروط التقديم لمسابقة التعليم بالتعاقد

وضعت وزارة التعليم الوطنية المغربية عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين التقديم في مسابقة التعليم بالتعاقد ومن أبرز هذه الشروط ما يلي: