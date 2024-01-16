دابـا رابط مباراة التعليم بالتقاعد 2024 بالمغرب + موقع النتائج وزارة التربية men gov ma بصيغة pdf

سوف تستعد وزارة التربية والتعليم المغربية لإعلان عن نتائج مباراة التعليم لعام 2023-2024، وهذا جاء بعد إجراء الاختبار الشفوي لجميع المرشحين الذين تم اختيارهم من الاختبار الكتابي في الشهر الماضي وبحسب مصادر مسؤولة في الوزارة، فإن النتائج النهائية للمباراة سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك عن طريق الأكاديميات للتربية والتكوين وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أن عدد المرشحين الذين تقدموا للمباراة بلغ أكثر من 100 ألف مرشح، وقد تم اختيار حوالي 50 ألف مرشح للاختبار الشفوي، تابعوا كافة التفاصيل فى المقال التالي.

اللوائح النهائية لمباراة التعليم بالتعاقد 2024

تعد مباراة التعليم بالتعاقد من أهم المباريات التي يتم تنظيمها في المغرب، وذلك بهدف توظيف المعلمين في جميع مراحل التعليم وتحرص وزارة التعليم المغربية على إجراء هذه المباريات بشكل عادل وشفاف، وذلك لضمان اختيار أفضل الكفاءات للعمل في مجال التدريس يمكن للمتقدمين لمباراة التعليم بالمغرب لعام 2024، والاستعلام عن نتائجهم من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية المغربية

تسجيل الدخول باستخدام رقم بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به.

النقر على خانة “استعلام” أو “البحث”.

سوف تظهر نتائج جميع المتقدمين في الحال.

البحث عن الاسم الذي ترغب في الاستعلام عنه في القائمة.

عند ظهور النتيجة، يجب التأكد من الرقم التعريفي.

عند استمرار المشكلة، يمكن التواصل مع الأكاديمية التي قدمت فيها طلب التوظيف.

النتائج النهائية بالتعاقد 2023- 2024

اليكم جدول نتائج الامتحانات الشفوية و لوائح الناجحين في مسابقة التعليم حسب الجهات فيما يلي:

جهة الرباط سلا القنيطرة – نتائج الامتحان الشفوي: في الانتظار.

مباراة التعليم – النتائج النهائية: في الانتظار.