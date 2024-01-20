“RDR3” تحميل لعبة Read dead redemption lll الشهيرة علي هواتف الاندرويد بطريقة سهلة وبسيطة

ريد ديد ريدمبشن 3، واحدة من ألعاب الفيديو الأكثر إثارة علي مر التاريخ، من إنتاج شركة Rockstar games للألعاب، تعد لعبة Red dead من ألعاب العالم المفتوح فهي شبيهة للعبة Grand theft auto ولكن تتميز عنها في كثير من الأشياء، تعتبر لعبة ريد ديد صورة مصغرة لحروب التسعينات خصوصاً في عام 1911 في الولايات المتحدة الأمريكية وانتشار أفراد العصابات وبحث رجال الشرطة عنهم للقبض عليهم وتحقيق العدالة، تدور أحداث القصة حول البطل جون الذي كان فرد في اكبر عصابة في غرب الولايات المتحدة بالقرب من بلد المكسيك، والذي قرر التوقف عن الإجرام والتحول إلي رجل قانون في محاولة منه للقبض علي رجال العصابات بأساليبه المختلفة مع مهاراته المتميزة في القتال.

قصة لعبة Red Dead redemption lll الجديدة 2024

تدور أحداث القصة بعد هروب جون وأفراد عصابتك من رجال الشرطة بعد عملية سطو حرامية كبيرة، ولكن بعد اجتهاد رجال الشرطة استطاعوا القبض علي ابنه و زوجته، وقد وقاموا باتخاذهم أسرى حتي يقوم جون بتسليم رجال العصابة التي كان جون فرداً منها، في البداية كان جون رافض لهذه الفكرة وذهب للتحدث مع أصدقاءه ولكن لم يستمعوا أليه وقرروا تركه وحده في هذه المحنه، ولهذا قرر جون الانتقام من رجال العصابة والتجول حول المدن في عالم مفتوح في بيئة ريفية مدهشة مليئه بالخيول والجبال والغابات بحثاً عن الانتقام، ويمكنك في هذه اللعبة ركب الخيول والتجول في المدن الصغيرة والدخول إلي الحانات والبحث عن كل أفراد العصابات المختلفة، وكذلك أيضاً الدخول في مغامرة بحث وقتال واثأره شيقة جداً بين جون احد اقوي أفراد عصابات غرب الولايات المتحدة أمام كل عصابات الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل استعادة زوجتة وابنه.

طريقة تحميل لعبة Red Dead Redemption 3 للاندرويد

الجدير بالذكر أن الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها تحميل لعبة ريد ديد وهي عن طريق موقع اللعبة الأصلي وهو Rockstar games، ولكن نظراً للمصداقية حتي الآن لم تصدر شركة روك ستار اي تصريح بنزول اللعبة علي أجهزة الهواتف الذكية ولكن تم عرض بعض أراء المستخدمين حول طريقة تحميل اللعبة بعد إطلاق نسخة التجوال في العام الجديد في اقرب وقت، وستكون الطريقة كالاتي: