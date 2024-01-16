“فوق الـ 100 ألف” زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 + تحديد موعد الصرف عبر مصرف الرافدين

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 تعد من الجهود التي تبذلها الحكومة لمساعدة محدودي الدخل والعاطلين، حيث قامت وزارة المالية بالإعلان عن موعد رفع رواتب المتقاعدين، والتي سوف يتم صرفها في شهر يناير مع رفع الحد الأدنى لتلك الرواتب، كما بينت الوزارة أن هذه الزيادة تختلف من شخص إلى آخر بناءًا على درجة الرتبة الخاصة بالعامل وبعض العوامل التي سوف يتم ذكرها، كما أشارت الوزارة أن هذه الزيادة سوف يتم صرفها خلال عدة أيام ما لم يوافق ذلك عطلة رسمية.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 ، والإستعلام عن هذه الزيادة تكون عبر خدمة إلكترونية ميسرة أطلقتها وزارة المالية، حتى يتمكن كافة المواطنين من الاستعلام عن هذه الزيادة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا يتم زيارة الموقع الالكتروني لوزارة المالية العراقية. ثم بعد ذلك يتم الضغط على “الاستعلام عن رواتب المتقاعدين”. ومن ثم يتم إدخال جميع البيانات الشخصية الإجبارية التي يقوم الموقع بطلبها وفي الخطوة التالية يتم الضغط على الاستعلام.

واخيرًا في الخطوة الأخيرة سوف تظهر كافة المعلومات الخاصة برواتب المتقاعدين وكذلك ميعاد الصرف.

رواتب المتقاعدين والشروط المطلوبة توافرها

ومن الواجب التنويه عليه أنه يوجد عدة شروط واجب توفرها للحصول على رواتب المتقاعدين وهي :