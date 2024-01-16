اعــٰرف رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي 2024 بوابة التعليم الأساسي بضغطة زر

موعد نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الاول 2024، من المواعيد التي يترقبها ويبحث عنها أولياء الأمور، خاصة بعد الانتهاء من أداء الطلاب لامتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2023\2024، حيث تخضع أواق الاجابة في القوت الحالي لعمليات الكنترول من التصحيح والتدقيق والمراجعة ورصد الدرجات لجميع المواد الدراسية وإعلانها خلال بعض المواقع التي خصصتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب.

موعد نتيجة الصف الخامس الابتدائي

موعد نتيجة الصف الخامس الابتدائي أكدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن النتيجة يمكن الحصول عليها من خلال بوابة التعليم الأساسي 2024، والتي يمكن من خلالها الحصول على كافة النتائج لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الأول 2024، وذلك عقب عدة أيام من انتهاء الطلاب أداء امتحانات، كما بينت الوزارة أن الطالب يمكنه الحصول على النتيجة أيضا من خلال الذهاب إلى المدرسة المقيد بها أو الإدارة التعلمية التابعه له، أو عن طريق الاتصال عبر الرقم 09000100 وإدخال كافة البيانات اللازمة لذلك.

تقسيم الدرجات لطلاب الصف الخامس الابتدائي

يعد إجمالي الدرجات لكل مادة دراسية هو 100 درجة ويتم تقسيمها كما يلي:

ثلاثون درجة لامتحان الفصل الدراسي الأول. خمسة وثلاثون درجة لامتحان المهام الأدائية. خمسة درجات سلوك ومواظبة. خمسة عشر درجة لامتحان شهر أكتوبر. خمسة عشر درجة لامتحان شهر نوفمبر.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالتقديرات

يتم الإعلان عن نتجية الصف الخامس عن طريق نظام الألوان والتي تحدد استعاب الطالب للمهارات المقررة عليه والتي جاءت كالتالي :

اللون الأزرق ويشير إلى أن المتعلم فاق التوقعات في تعلم المهارات والمعارف المقررة عليه وتكون نسبة التقديرمن 100 – 85 %.

أما اللون الأخضر ويشير إلى أن المتعلم اكتساب المهارات والمعارف المقررة عليه ويكون تقديره من 85 – 65 %.

فاللون الأصفر يشير إلى أن المتعلم في حاجة إلى بعض المساندة والمساعدة لاكتساب المهارات والمعارف المقررة وتقديره من 65 – 50 %.

أما بالنسبة لللون الأحمر ويشير إلى أن المتعلم لم يكتسب المهارات والمعارف المقررة عليه ويصبح تقديره من 50 – 1 %.

يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال هذا الرابط الالكتروني لبوابة التعليم الأساسي.