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رابط التسجيل في منحة الماكثة في البيت للمرأة في الجزائر 2024.. الحكومة توضح الشروط والتقديم
للنساء في الجزائر مكانة عظيمة لا يمكن أن تنكرها أي امرأة جزائرية لهذا هناك عدة برامج مخصصة لدعمهم بالتحديد مثل منحة الماكثة في البيت، فهذه المنحة معدة خصيصًا من أجل النساء ربات المنزل اللاتي لا عمل لهن ولكن يرغبن في تحسين المستوى المعيشي لهم ولا تستهدف جميع الفئات بل إنها تقبل المطلقات أو الأرامل ومن لا عائل لهن لأنهن أكثر الفئات من النساء اللاتي يحتاجون للمساعدة فما هي تفاصيل هذه المنحة بالجزائر؟
شروط منحة الماكثة بالبيت في الجزائر
كأي منحة أو برنامج آخر فقد وضع المسئولين الشروط المطلوبة لتلك المنحة تحديدًا حتى تقدم للنساء المستحقات لها وهم:
- الاستفادة من الضمان الاجتماعي وتسجيلها به.
- إقامتها في الجزائر بشكل دائم.
- لا يوجد أي دخل أساسي لها وتعتمد عليه.
- قيمة الدخل الشهري لها أدنى من المسموح في المنحة.
- لا عائل لها.
التقديم بمنحة الماكثة بالبيت الجزائرية
استطاعت تلك المنحة أن تقدم دعمًا كبيرًا للنساء في الجزائر اللاتي احتجن لتلك المساعدة أو تلك المنحة كما سهلت عليهم الاستفادة من المنحة بالشروط البسيطة السابقة، وفي الخطوة القادمة عليهم التوجه إلى خطوات التقديم وهي:
- تتم الخدمة من خلال الموقع الالكتروني لـ الوكالة الوطنية للتشغيل لهذا يتم الانتقال إليها.
- سيقوم هذا الموقع بعرض أكثر من خدمة لا نضغط إلا على زر منحة المرأة الماكثة من هذه الأزرار.
- في الخطوة الآتية تدرج المرأة المهتمة البيانات الشخصية التي تتمثل في عنوانها وتاريخ مولدها وحالتها الاجتماعية ودخلها الشهري وإذا كان لها عمل بالإضافة لقيمة دعم الضمان الذي تحصل عليه.
- كل هذه المعلومات هامة لتحديد وضعها من منحة المرأة الماكثة وقيمة الدعم فيما بعد وعليها بعد ذلك أن تضيف الوثائق ثم تضغط زر الارسال للارسال المباشر.