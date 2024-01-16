spa.gov.iq مظلتي تحميل كشوفات اسماء المشمولين في الدفعة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية pdf جميع محافظات العراق

أصبحت الدفعة الأخيرة من أكثر الأمور بحثًا من الرعاية الاجتماعية في جميع محافظات العراق، حيث إن هذا البرنامج يُساهم بشكل كبير في تخفيف العبء الاقتصادي عن العديد من المواطنين في سبيل توفير حياة كريمة وملائمة لجميع المتقدمين، إضافة إلى إمكانية القيام بالتعرف على كشوفات الوجبة الجديدة عقب نزولها، لكي يتعرف عليها الجميع.

اسماء المشمولين في الدفعة الأخيرة 2024

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، عن أسماء المشمولين في الدفعة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية في جميع المحافظات وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

أن يتم التوجه إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

كما يُرجى الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

تحديد الوجبة الجديد والدفعة الخاصة بالرعاية الاجتماعية.

ليتم إدخال جميع التفاصيل المتعلقة بالشخص المتقدم.

الضغط مباشرة على زر “تحميل الكشوفات”.

ليتم تنزيلها في النهاية بكل سهولة، وعندها ستتمكن من التعرف على اسم المستفيد وقيمة المنحة المقدمة.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024

هناك بعض الشروط الهامة من أجل التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية، والحصول على الدعم المقدم في مختلف محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-