“حلقة جديدة” اضبط تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 الآن لمتابعة مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 9 الجديدة مترجمة

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 عبر القمر الصناعي نايل سات تزايد عنه البحث خلال الساعات الماضية من قبل العديد من المتابعين والجماهير، والجدير بالذكر أن هذه القناة تهتم بعرض أشهر الأعمال التركية التاريخية ومن أبرزها مسلسل قيامة عثمان، ولهذا سوف نستعرض المزيد من التفاصيل عن هذه القناة إلى جانب ذلك وأبرز تردداتها.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

يمكن لكافة المشاهدين متابعة مسلسل عثمان الذي حظى بشعبية كبيرة خلال الأعوام السابقة، ويمكن تنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 من خلال البيانات التالية:

1- ترددها على النايل سات:

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

2- وبينما ترددها على عرب سات:

التردد: 11034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وسيتم عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس الحلقة 144 الجديدة على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وليبيا كل خميس، وفي تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأما في تركيا، سيتم عرض المسلسل على قناة atv التركية كل أربعاء في الساعة 8 مساءً.

طريقة ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

تستطيع عزيزي المشاهد متابعة كافة المسلسلات التركية التي يتم عرضها في القناة، ويمكن ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 من خلال اتباع العديد من الخطوات التالية:

انتقل إلى قائمة الإعدادات من الريموت كنترول.

حدد القمر الصناعي الذي تريد تنزيل القناة عليه.

أضف ترددًا جديدًا للبحث عن القناة.

أدخل بعد ذلك جميع بيانات التردد للقناة، مثل التردد واتجاه الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

انقربعد ذلك على البحث للبدء في عملية البحث عن القناة.

وبعد اكتمال البحث، ستظهر القناة ضمن قائمة القنوات.

بهذه الطريقة، يمكن للمشاهدين متابعة كافة البرامج والمسلسلات التركية بعد تنزيل هذه القناة.