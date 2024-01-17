زيادة المعاشات الجديدة 2024 موعد تطبيقها والفئات المستحقة

بدأ البحث يزداد من قبل المواطنين أصحاب المعاشات والمقلبين على سن المعاش على زيادة المعاشات، حيث توجه الدولة جهودها لدعم المواطن خاصة في الوقت الحالي للتقليل أثار الأسعار المتزايدة نتيجة للتضخم ولسهيل الحياة على المواطنين وتحسين الدخل، وجاء اللواء جمال العوضي رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ببعض التصريحات الخاصة بالمعاشات سنتعرف عليها في السطور التالية.

موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة 2024

بدءًا من العام الحالي 1 يناير 2024 سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1300 جنية بدلًا 1105، بينما الحد الأقصى للمعاش سوف يكون 1080 جنية بدلاً من 8720 جنية، أي أن كل المقبلين على المعاش بدأ من 1 يناير سوف يحصلون على المعاش بالزيادة الجديدة فالحد الأدنى 1300 والأقصى 1080، ويتم صرف المعاش بداية من أول يوم في الشهر وذلك لمدة 6 أيام.

بينما الاشتراك التأميني فأصبح 2000 جنية بدلًا 1700 جنية والحد الأقصى أصبح 12600 جنية بدلًا من 10900 وهذا وفقًا للقانون رقم 148 سنة 2019، وهذا ضمن خطة الدولة التي تهدف إلى تعديل نظام التأمينات الاجتماعية وذلك لتحسين معاشات الأشخاص الخاصين للتأمينات عند وصولهم لسن المعاش.

موعد زيادة المعاشات السنوية

يتم زيادة المعاشات سنويًا في شهر يوليو بنسبة 15% وذلك وفقًا لقانون المعاشات رقم 148 سنة 2019، ويتم ذلك سنويًا ما لم يصدر أي قرار أخر كما حد في سنه 2023 شهر 9 حيث أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة استثنائية، حيث تم مضاعفة المنحة الاستثنائية للمستفيدين من المعاشات حيث أصبحت 600 جنية.

الفئات المستحقة لزيادة المعاشات الجديدة 2024

كان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين أجور العاملين بالدولة أصحاب المعاشات وذلك لرفع مستوى معيشتهم وتخفيف أعباء الحياة عليهم، ويتم زيادة المعاشات سنوياً 15% في شهر يوليو حيث يتم صرف الزيادة أول يوليو، وهذا سوف يكون موعد زيَادة المَعاشات هذا العام 2024 إلا في حالة صدور أي قرار أخر بتبكير صرفها، وأن الفئات المستفيدة من ذلك هم جميع أصحاب المعاشات.