رابط نتائج مباراة التعليم بالمغرب 2024 لمعرفة لوائح الناجحين لكافة الجهات وموعد الظهور

بعد مرور فترة قصيرة من إجراء الاختبارات التابعة لوزارة التعليم المغربية والمتعلقة بتعيين عدد جديد من المعلمين بالوزارة ولكن بنظام التعاقد الذي يضمن له العمل معهم إلى سن التقاعد طالما لم يحدث أي مؤثر على هذا الشرط اتجه معظم الاهتمام الآن لجميع مؤدي تلك الاختبارات إلى الاطلاع على نتائج اختبارات التوظيف في وزارة التعليم وقد قامت الوزارة بردها لتوضيح تفاصيل تلك النتائج تعرفوا عليه معنا.

نتائج التوظيف بوزارة التعليم في المغرب

حتى الآن فإن الرد الأكيد والرسمي من وزارة التعليم المغربية أن أعمال التصحيح والرصد للدرجات لم تنتهي حتى هذا الوقت إذ أنها تتم على مستوى عالي من الدقة وتحتاج إلى وقت أكثر لاختيار المستحقين لها فقط، إذ أن وظائف التعليم من الوظائف العامة التي يجب أن تنطبق شروطها وضوابطها في المتقدمين ليكونوا أهل لهذه الثقة وعما قريب ستعلن الوزارة عن الأسماء المقبولة.

موعد نتائج التوظيف بوزارة التعليم

القبول في وظائف وزارة التعليم التي أعلنت عنها سيضمن المتقدم فرصة عظيمة لأنها برواتب عالية وفرصة عمل محترمة ومناسبة له كما أنها ستكون بنظام التعاقد أي أن المتقدم سيضمن العمل للفترة طويلة طالما قام بالالتزام بحقوقه وواجباته، وبعد أن تعلن الوزارة عن نتائجها سيقوم المقبولين بالتوجه إلى المركز الجهوي حاملين الملفات المطلوبة منهم من أجل تحديد الخطوة التالية.

مع العلم أن الموعد المقترح حتى الآن من عدة جهات موثوقة هو الفترة بعد تاريخ الخامس عشر من يناير أي في غضون الأيام القليلة الآتية وما على جميع المتقدمين سوى الصبر هذه الفترة حتى تعلن الوزارة أخيرًا عن أسماء المقبولين في مباراة التعليم بالتعاقد في المغرب، وحينما تكون النواحي جاهزة يتم الاطلاع عليها من رابط التربية الوطنية بالمغرب من هنا.