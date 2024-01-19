حقيقة تأجيل وتعطيل الدراسة في بعض المدارس المصرية لعودة جدري الماء!!

مع بداية اختبارات عدد من المراحل التعليمية المختلفة وبدء اختبارات الفصل الأول بشكل عام في مصر بدأت بعض الأخبار مجهولة المصدر بالانتشار والتي سببت الذعر لدى أولياء الطلاب وأبنائهم، إذ ينص الخبر على أن وزارة التعليم ستقوم بإيقاف الدراسة في عدة مدارس بجمهورية مصر بعدما تم رصد عدد من الحالات المصابة بالجدري المائي لهذا شعر أولياء الأمور بالخوف على أبنائهم وقد قامت كل من وزارة الصحة ووزارة التعليم بتوضيح ملابسات الموقف وحقيقة رصد تلك الحالات.

تعطيل الدراسة لانتشار جدري الماء في مصر

يقوم المركز الاعلامي التابع لمجلس الوزراء بالتأكد من المعلومات التي يقوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها حتى يستطيع أن يرد على أولياء الأمور، لهذا بعد التواصل مع الوزارتين -الصحة والتعليم- تم التأكد من الوضع الصحي للمدارس المصرية وعدم وجود أي حالات مصابة بهذا المرض وقد تم نفي هذه الإشاعة من الأساس وأكمل أن ما تم تداوله بين أولياء الامور هو الشائعات المعتادة التي يسعى أصحابها إلى إحداث بلبلة وذعر في نفوس الطلاب في فترة الاختبارات.

وزارة الصحة

أما عن رد وزارة التعليم فإنها تؤكد بعدم تفشي أي وباء حاليًا لا وباء معدي أو غير معزي إذ أنها تقوم باتباع برنامج وبائي قوي يعمل على اكتشاف الحالات والأمراض في فترة مبكرة من انتشارها من أجل التعامل معها بشكل سليم وحماية الطلاب قدر الإمكان وكذلك المواطنين لأن هذا البرنامج لا يعمل في المدارس فقط بل في الجمهورية كلها لرصد أي وباء في مرحلة مبكرة منه، لذا فإن العملية التعليمية ستتم كما هي بدون تعطيل أو تأخير نظرًا لأن الوضع الصحي لجميع الطلاب جيد ولم ترصد أي حالة مريضة بأي مدرسة في مصر.