100 ألف دينار.. زيادة جديدة لرواتب المتقاعدين في العراق حقيقة أم إشاعة؟

بعد الإعلان الذي أُطلق من وزارة المالية بالعراق بشأن زيادة إضافية على الرواتب الخاصة بالمواطنين المتقاعدين وقد شعر الجميع بالسعادة والفرحة العارمة نتيجة هذا الخبر لأن الأوضاع الاقتصادية الحالية تحتاج إلى هذه الزيادة وبشدة، كما أنه ستضاف زيادة أخرى تصل إلى 100 ألف دينار ولكنها مخصصة لبعض الأفراد المعينين فقط لمعرفتهم تابعوا معنا في الأسطر القادمة.

زيادة رواتب التقاعد في العراق 2024

قامت وزارة المالية بتوضيح سبب وموعد تلك الزيادة فموعدها هو الشهر القادم شهر فبراير في تاريخ صرف ونزول رواتب فبراير القادم، أما عن الزيادة فهي الزيادة السنوية الدورية المخصصة لهم وذلك بعد أن أوضحت الوزارة أن الحد الأدنى للرواتب سيزيد مائة ألف دينار فبدلًا من 400 ألف سيصير 500 ألف دينار، ولكن الفئات التي تستحق تلك الزيادة التي تصل قيمتها إلى 100 ألف لن يحصل عليها سوى من كان راتبه الشهري من عمله أقل من مليون دينار لأنهم أكثر الفئات المؤهلة لذلك تحديدًا مع سوء الأوضاع الاقتصادية والمادية الحالية.

الاستعلام عن زيادة راتب المتقاعدين

تنزل المعاشات القادمة مع اليوم الأول من فبراير القادم بمشيئة الله وستحصل جميع الفئات المستحقة على الزيادة التي ذكرت ويمكن الاستعلام عن تلك الزيادة ومعرفة إذا كان المتقاعد مؤهلًا لها أم لا بتلك الخطوات: