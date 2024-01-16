حالة خاصة وتحدي جديد| نديم حل قضية القتل واعترف بحبه ل رام الله وصراع الماضي يلحق به مع محمد الوكيل

نديم وأماني النجار في أحدث جديدة من مسلسل حالة خاصة، العمل الدرامي المصري الذي تربع على عرش ترند جوجل مع طرح الحلقة الأولى، وخاصة وأن الممثل المصري الشاب طه الدسوقي اثبت جدارته في تجسيد دور المحامي المتوحد العبقري، الذي يصل بشكل عبقري إلى حلول أصعب القضايا مع أشهر محامية في مصر وهي أماني النجار “غادة عادل”.

حالة خاصة وتحدي جديد

تواجه شخصية “نديم”، الشاب التوحدي، في الحلقة الخامسة من مسلسل “حالة خاصة“، تحديًا جديدًا حين يجد نفسه مضطرًا للعمل ضمن فريق في مكتب محامية شهيرة، يواجه “نديم” صعوبات في التكيف مع زملائه في المكتب، بما في ذلك الأشخاص الودودين والمتطفلين والاستغلاليين.

تظهر الحلقة تحديات التواصل والاجتماع التي يواجهها مرضى التوحد، إذ يعاني “نديم” من صعوبة في فهم العواطف والمواقف الاجتماعية، ومع ذلك، يبذل جهودًا كبيرة للتكيف مع بيئته الجديدة وتحقيق النجاح في عمله.

بعد متابعة شيقة لأحداث مسلسل حالة خاصة، والتطورات التي حدثت في حياة نديم أحمد أبو سريع، ونجاحه في أول قضية يترافع فيها أمام ساحة القضايا، يبدأ من جديد تحدي جديد في حياة المحامي العبقري “المتوحد” وذلك عقب ظهور أسم محمد الوكيل، من يكون هذا الشخص.

نديم أبو سريع ومحمد الوكيل

بدأت حياة نديم في رسم الخطوط العريضة وتحقيق وصية والدته قبل وفاتها، فأصبح نديم محامي ناجح، بل من أمهر أعضاء فريق المحامين في مكتب أشهر محامية في مصر وهي أماني النجار، وبدأ قلبه يدق لزميلته رام الله، البنت التي مازلت لم تحدد ماذا تريد، حب نديم أو شهرة ياسر زوج أماني .

يسترجع نديم أحمد أبو سريع موقف من الزمن الماضي، بين والدته وأحد الأشخاص، وفيه نشاهد أن الشخص هو العميل المميز رجل الأعمال محمد الوكيل، والذي تطلب والدة نديم حقه وهو يعترض ويوجه لها كلام بشده وقسوة معترضاً أن الطفل يكون ابناً لأحمد، وهو يقصد والده نديم، فمن يكون محمد الوكيل.

تسريبات الحلقة 5 و6 حالة خاصة

تشير التوقعات أن محمد الوكيل هو عم نديم”شقيق والده”، الذي منعه عنه ورثه عن أبيه، على الرغم من مطالبة والدته بحق ميراث ابنها.

محمد الوكيل رجل الأعمال وصاحب أكبر قضايا في مكتب أماني النجار، هل سيكون نديم أحمد أبو سريع محامياً عنه، أم محامياً ضده؟ وهو حال كان الاختيار الثاني سيكون نهاية عهد نديم في مكتب أماني النجار وبداية صراع جديد بين أماني النجار كونها محامية محمد الوكيل ونديم كونه المحامي الخصم ضد أكبر عميل لدى أكبر محامية في مصر.