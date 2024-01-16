الحق شوف.. جدول العطلات الرسمية في العراق للعام الجديد 2024 لجميع الموظفين والمدارس

طبقا لموقع وزارة الخارجية العراقية نلقي الضوء على جدول العطلات الرسمية في العراق حيث تتمتع دولة العراق بعدد من الإجازات الرسمية في المناسبات المختلفة التي يتم تطبيقها في القطاعات الحكومية والخاصة، ومنها الإجازات العامة التي يتم الاحتفال بها من كافة العراقيين، أو الإجازات التي تخص بعض الفئات مثل عيد العمال، نتعرف بالتفصيل على كافة أنواع العطل الرسمية خلال العام الحالي 2024.

جدول العطلات الرسمية في العراق

مع بدء عام 2024 يتم التعريف بكافة العطلات الرسمية خلال هذا العام التي يهتم بها العديد من مواطني الدولة خاصة العاملين في القطاعات الحكومية أو الخاصة وتعد الإجازات من الأيام الهامة التي تجدد نشاط العاملين وكذلك الطلبة في المدارس ومن أوقات الراحة والترفيه الهامة في المجتمع العراقي يأتي جدول العطل الرسمية لهذا العام كالتالي:

رأس السنة الميلادية: في الأول من شهر يناير 2024

عيد الجيش العراقي: 6 يناير 2024 .

أجازه يوم نوروز (عيد الربيع): 21 مارس.

أجازة عيد الفطر المبارك: الأربعاء 10 أبريل وتستمر حتى الجمعة 12 من أبريل.

عيد العمال : 1 مايو 2024.

إجازة عيد الأضحى من 17 يونيو حتى 20 يونيو 2024

إجازة رأس السنة الهجرية: 7 من شهر يوليو

ثورة 14 من تموز: 14 يوليو

أجازة عاشوراء: يوم 26 من شهر يوليو

أجازة المولد النبوي الشريف : 15 سبتمبر

العيد الوطني في العراق: 3 من شهر أكتوبر

أجازة عيد النصر: 10 من شهر ديسمبر

أجازة الطلبة في المدارس العراقية

يحصل الطلبة في المدارس العراقية على عدد من الأجازات الرسمية التي يتم الاحتفال بها داخل الدولة مثل عيدي الفطر وعيد الأضحى، بالإضافة إلى العيد الوطني للعراق وغيرها من المناسبات، ويختص الطلبة في المدارس بإجازة نصف العام الدراسي والتي تبدأ يوم 27 من شهر يناير 2024 وتستمر لمدة 14 يوم ثم يعود الطلبة مرة أخرى للحضور في النصف الثاني من العام الدراسي