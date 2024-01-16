هُنا رابط رسمي .. تنزيل ملف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق “هل انت منهم”

طرحت الحكومة العراقية برنامج التضامن الاجتماعي بهدف مساعدة الأسر الأكثر احتياجا والأسر الفقيرة في تخفيف عبء ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية، والإعانة على حياة كريمة، وتحسين مستوى معيشة المواطن العراقي، لكن هناك بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم من البرنامج، كما حددت الحكومة العراقية بعض الخطوات البسيطة للتعرف على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية التي نوضحها في السطور التالية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق

إذا كانت ترغب في معرفة إذا كان اسمك موجود في اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، عليك إتباع الخطوات البسيطة التالية:

اولا عليك التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة العمل في العراق .

بعد ذلك عليك اختيار قسم الخدمات الإلكترونية.

ثم النقر على أيقونة الرعاية الاجتماعية.

بعدها عليك الضغط على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

لابد من إدخال كافة البيانات المطلوبة منها الاسم رباعي ورقم الهوية في الأماكن المخصصة لها.

ثم النقر على استعلام ثم اختيار كلمة تحميل.

يتم تحميل كافة الأسماء في ملف، يمكنك فتح الملف والاطلاع على الأسماء الموجودة في قائمة الكشوفات بالرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

حددت الحكومة العراقية بعض الشروط الواجب توافرها للتسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية، ومن أبرز هذه الشروط: