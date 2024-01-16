SOON رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس 2024 الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي eduserv.cairo.gov.eg

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس 2024، يتزايد البحث حول رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس 2024 من قبل الطلاب وأولياء الامور الذين يعيشون حالة من القلق والتوتر في انتظار اطلاق رصاصة الرحمة وكشف الستار عن النتيجة، وقد انهى الطلاب الامتحانات خلال الايام الماضية في كافة المدارس، وخلال اسابيع سيتم الكشف عن نتيجة الصف الاول الاعدادي 2024 عبر بوابة التعليم الاساسي، فتابعونا.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس 2024

بإمكان أي طالب الدخول إلى رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس 2024 والاستعلام عن نتيجته كاملة بالدرجات في كل المواد الاساسية والغير اساسية دون الانتظار حتى يتوجه إلى المدرسة الخاصة به ليحصل على بيان رسمي بالدرجات في كل المواد وقد أكدت الوزارة أن جميع أعمال التصحيح كانت تتم بالتزامن مع أعمال الامتحانات داخل كافة المدارس حتى يتم اعداد الكشوف واعتماد النتيجة واظهارها في أقرب وقت، واليكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس 2024:

قم بزيارة بوابة التعليم الاساسي.

اختر نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024.

قم باختيار الفصل الدراسي والعام الدراسي الحالي.

الآن ادخل الرقم القومي الخاص بالطالب والمكون من 14 رقم، والموجود اعلى شهادة الميلاد المميكنة.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

الآن ستظهر لك درجاتك في كل المواد، ويمكنك طباعتها فورا.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024

وعن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الاول، فقد أعلنت الوزارة أنه سيتم الاعلان عنها فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات لكافة المواد الدراسية التي خضع لها الطالب في الفصل الدراس الأول، وذلك في غضون ما يقرب من أسبوع إلى 15 يوم فقط من انتهاء الامتحانات، وحينها يمكن للطالب الحصول على النتيجة من خلال المدرسة المقيد بها.