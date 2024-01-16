متى تبدأ الامتحانات للفصل الثاني؟.. التقويم الدراسي للفصل الثاني والثالث في السعودية 2024

يتساءل المواطنين في المملكة العربية السعودية حول الجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني بعد التعديل الذي أجرته وزارة التعليم، حيث يتضمن هذا الجدول معلومات حول الإجازات وجدول الدراسة، وسنقدم لكم من خلال مقالنا هذا جميع المعلومات المتعلقة بجدول الدراسة للفصل الدراسي الثاني والثالث بعد التعديل من قبل وزارة التعليم السعودية.

التقويم الدراسي الرسمي للفصل الثاني في المملكة العربية السعودية 2024 – 1445

إليكم جميع المعلومات المتعلقة بجدول التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني بشكل مفصل من خلال النقاط التالية.

بدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد، الموافق 12 جمادى الأولى 1445 بالتقويم الهجري، أو 26 نوفمبر 2023 بالتقويم الميلادي.

بدأت إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس، الموافق 22 جمادى الثانية 1445 بالتقويم الهجري، أو 4 يناير 2024 بالتقويم الميلادي، وتستمر لمدة 10 أيام.

بدأ النصف الثاني من الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد، الموافق 12 يناير 2024 بالتقويم الميلادي، أو 2 رجب 1445 بالتقويم الهجري.

ينتهي النصف الثاني من الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس، الموافق 12 رجب 1445 بالتقويم الهجري، أو 22 نوفمبر 2024 بالتقويم الميلادي.

موعد بداية اختبارات نهاية الفصل الثاني في السعودية 2024

تم تغيير تاريخ بداية اختبارات نهاية الفصل الثاني بسبب التزامن مع عيد التأسيس في المملكة العربية السعودية، وسيتم البدء في الاختبارات اعتباراً من يوم الخميس، الموافق 5 شعبان 1445 بالتقويم الهجري، وهو يوافق يوم 15 فبراير 2024 بالتقويم الميلادي.

مواعيد الفصل الدراسي الثالث في السعودية 1445

إليكم جميع المعلومات المتعلقة بمواعيد الفصل الدراسي الثالث الموضحة من خلال النقاط التالية.