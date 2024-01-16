جدول امتحانات الترم الأول لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024.. فما هو موعد صدور النتائج؟

انطلقت اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024 امتحانات الترم الأول لطلاب الشهادة الأزهرية في المراحل الابتدائية والإعدادية، تمثلت الامتحانات لطلاب الشهادة الابتدائية في مواد القرآن الكريم واللغة العربية، بينما بدأ طلاب الشهادة الإعدادية بامتحاناتهم بمواد الفقه واللغة العربية، من المتوقع أن تستمر الامتحانات حتى يوم 23 يناير الحالي، حيث سيتم إجراء اختبار مادة اللغة الإنجليزية في الأيام الأخيرة من الامتحانات، وإليكم التفاصيل.

جدول امتحانات الإعدادية الأزهرية

بدأت اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024 امتحانات الترم الأول لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم 23 يناير 2024، ويأتي جدول الامتحانات على النحو التالي الموضح في الصورة.

متى سوف تصدر نتائج الابتدائي والإعدادي لطلاب الشهادة الأزهرية – الترم الأول 2024

سيتم اكتمال رفع جميع النتائج على الموقع بعد تاريخ 23 يناير 2024، وستتم عملية تصحيح ورصد الدرجات وفقاً لتوجيهات إدارة المعاهد الأزهرية بشأن عملية التصحيح، تشدد الإدارة على ضرورة عدم دخول غير المصححين إلى الكنترول، وتؤكد على أهمية تصحيح كل مدرس حسب اختصاصه، في حال عدم توفر مدرس للمادة في الكنترول، يتم حصر ورصد درجات المادة من قبل موجه المنطقة، هذا يهدف إلى ضمان حقوق كل طالب وتفادي أي ظلم.

يذكر أنه سيتم رفع الدرجات على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية بعد انتهاء عملية التصحيح، حيث يمكن لجميع طلاب الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الاطلاع على نتائجهم إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة المعاهد شخصياً.