عبر الموبايل.. كيف يمكن التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال للحصول على منحة مالية وما هي الشروط؟

هناك العديد من المؤسسات التي تقدم الدعم والمساعدة، ومن بين هذه المؤسسات تبرز مؤسسة الوليد بن طلال للأعمال الخيرية، حيث تقدم المؤسسة دعماً متنوعاً للأفراد، سواء كان ذلك دعماً شخصياً أو تمويلاً ودعماً لشراء سيارة، وفي هذا المقال، سنلقي نظرة على الخطوات اللازمة للتسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال.

وفقاً لآخر تحديثات الموقع 2024.. شرح كيفية التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال خطوة بخطوة

للتسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال، يمكن اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بتسجيل الدخول على الموقع الرسمي لمؤسسة الوليد ابن طلال للأعمال الخيرية باستخدام حسابك الشخصي، عبر إدخال الاسم ورقم المرور الخاص بك، أو قم بانشاء حساب جديد باستخدام معلوماتك. بعد الدخول، انتقل إلى بوابة الدعم والمساعدة، ثم اختر نوع الدعم الذي ترغب في الاستفادة منه والحصول عليه. قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة والمعلومات، وقم برفع كافة المستندات الرسمية المطلوبة. بعد إدخال جميع البيانات، اضغط على أيقونة “إرسال الطلب” وانتظر قليلاً حتى تكتمل عملية التحميل.

ما هي المتطلبات والشروط الأساسية للحصول على دعم مالي من مؤسسة الوليد بن طلال؟

تتضمن الشروط الأساسية للحصول على الدعم المالي من مؤسسة الوليد بن طلال مجموعة من المتطلبات الأساسية التي يجب توافرها لدى الأفراد المتقدمين، وتشمل النقاط التالية.

حيازة المتقدم للدعم على الجنسية السعودية.

تواجد الفرد داخل إحدى محافظات المملكة العربية السعودية.

عدم توفر دخل يكفي لتغطية نفقات أسرة وأطفال المتقدم للحصول على الدعم.

أن ينتمي المتقدم إلى الفئات المحددة للحصول على الدعم، سواء كانوا من أصحاب الأحوال المالية المنخفضة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

لمحة عن مؤسسة الوليد بن طلال

مؤسسة الأمير الوليد بن طلال الخيرية والإنسانية نشأت كنتاج للعاطفة الخيرية للأمير الوليد بن طلال، وفي العام 2009 تم تغيير اسمها إلى مؤسسة الأمير الوليد بن طلال الخيرية وحذف كلمة “الإنسانية” منها، وكانت قد تأسست منذ 1996 لتكون الجهة المسؤولة عن تنسيق النشاطات الخيرية السعودية على الصعيدين الوطني والدولي.

وهي تركز عملها في السعودية ولكنها تنشط في عدد من الدول العربية وخصوصاً في لبنان، كما تشارك في صنع التأثير الإيجابي في العديد من الدول من حول العالم.