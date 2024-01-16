ننشر.. موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024 وفقاً للجدول الزمني الدراسي
ينشغل العديد من الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يوم السبت 10 فبراير المقبل هو بداية الفصل الثاني لطلاب المدارس، ووفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، سيبدأ الفصل الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في نفس التاريخ المحدد، وهو 10 فبراير، وتشير الخريطة إلى أن فترة الدراسة في الترم الثاني ستستمر لمدة ثلاثة أشهر، حتى يونيو 2024، حيث ستنتهي بإجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وأكدت الوزارة أن نهاية العام الدراسي سيكون يوم الخميس 6 يونيو 2024
موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024
من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت، الموافق 25 مايو، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وتشير المعلومات الواردة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن مواعيد امتحانات الترم الأول، بدأت من يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير، وتنتهي يوم السبت، الموافق 26 يناير، وبناءً على ذلك، ينتهي الترم الأول من الدراسة، وتبدأ إجازة منتصف العام 2024، مستمرة حتى يوم 10 فبراير.
الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024
تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، بينما تنطلق امتحانات الثانوية العامة ابتداءً من يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، وقد تم الإعلان عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024 من قبل وزارة التربية والتعليم، وجاءت التفاصيل كالتالي:
- بدأ الترم الأول في يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023.
- سينتهي الترم الأول في يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.
- انطلقت امتحانات الترم الأول في يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.
- بدأت امتحانات صفوف النقل في نفس اليوم، الثلاثاء 9 يناير 2024.
- تبدأ إجازة نصف العام في يوم السبت الموافق 27 يناير 2024.
- تنتهي إجازة نصف العام في يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.
- ينطلق الفصل الدراسي الثاني في يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024.
- ينتهي الترم الثاني في يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.