تعرف على جدول امتحانات الثانوية العامة علمي وأدبي 2024

يترقب الكثير من الطلاب والطالبات إعلان مواعيد امتحانات الثانوية العامة لعام 2024، وذلك مع بداية امتحانات الترم الأول، حيث ينتظر الطلاب فتح باب التسجيل في استمارة الثانوية العامة والمقرر أن يبدأ في شهر يناير الحالي، وفي هذا السياق، نقدم عبر موقع البديل تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة علمي وأدبي 2024 بالإضافة إلى شرح نظام الامتحانات وتوضيح قيمة رسوم الامتحانات، وموعد امتحانات الثانوية الأزهرية لعام 2024 فتابعونا.

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي وأدبي 2024

تم الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2024، حيث من المقرر أن تنطلق يوم السبت الموافق 15 يونيو وتستمر حتى منتصف شهر يوليو 2024، على الجانب الآخر، تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في السبت الأول من شهر يونيو 2024، وبدأت عملية تسجيل استمارات الامتحانات لطلاب الثانوية العامة منذ الأحد الموافق 14 يناير الحالي، ومن المقرر أن تستمر فترة التسجيل حتى يوم 22 فبراير القادم، ويتعين على الطلاب تسجيل استمارات التقدم للامتحانات، وطباعتها بعد إكمال التسجيل، ومن ثم تسليمها إلى المدرسة بدءًا من 11 فبراير وحتى 29 فبراير 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

من المقرر أن تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإعلان جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 في الأشهر القليلة القادمة، استعدادًا للامتحانات التي ستجري في شهر يونيو المقبل، وأوضحت الوزارة أن امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 ستبدأ يوم السبت الموافق 22 يونيو وتستمر حتى نهاية شهر يوليو، وأكدت الوزارة أنها تعمل على وضع جدول امتحانات الثانوية العامة العلمي والأدبي لعام 2024، وستقوم بالإعلان عنه فور الانتهاء من التحضيرات.