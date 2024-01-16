رسميًا موعد إجازة نصف العام لنصف الدراسي لعام2024 في هذا التاريخ + مدة الإجازة لجميع الصفوف

موعد نهاية امتحانات نصف العام الدراسي 2024 تترقب الجماهير التعليمية بفارغ الصبر حلول إجازة منتصف العام 2024 حيث قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد الموعد النهائي وفقا للجدول الزمني المعتمد للعام الحالي تعد هذه الإجازة فرصة للطلاب للاستراحة والتجديد.

موعد إجازة نصف العام لنصف الدراسي لعام2024

مع بداية إجازة نصف العام 2024 حيث سيتم إيقاف الدروس في المدارس والجامعات اعتبارا من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 تستمر هذه الإجازة لمدة أسبوعين حتى يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 وفقا للخطة الزمنية المعدة للعام الدراسي الحالي تعتبر هذه الفترة فرصة ذهبية للطلاب للاستمتاع بوقتهم واستعادة حيويتهم قبل استئناف الدروس يشكل هذا التوقيت فترة هامة لأولياء الأمور لتنظيم أنشطة إضافية تثقيفية أو ترفيهية لأبنائهم مما يسهم في إثراء تجربة الطلاب خلال الإجازة.

موعد نهاية امتحانات نصف العام الدراسي 2024

انطلاق الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024 في المدارس والجامعات الذي بدأ في يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 واستمرت الدراسة الفعلية به لمدة 17 أسبوعا وذلك وفقا للمخطط الدراسي المعتمد للعام الحالي ينتظر الطلاب والطالبات بفارغ الصبر الوقوف على أطوار إجازة.

تمثل لهم الراحة المرتقبة مناسبة لاستعادة الطاقة والتركيز بعد فترة دراسية حافلة يعتبر الفصل الدراسي الأول مرحلة هامة شهدت استمرار الدروس والفعاليات التعليمية لمدة تزيد عن 4 أشهر وبما أن الدراسة تسير وفق المخطط الزمني المعتمد يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستفادة من هذه الفترة.