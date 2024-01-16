استقبل الان تردد قناة توم وجيري 2024 على نايل سات وعرب سات لمتابعة جميع حلقات Tom& Jerry

تردد قناة توم وجيري 2024 يهم شريحة كبيرة من الجمهور وخاصة الآباء، وذلك بعدما أعلنت قناة توم جيري تغيير ترددها لتقديم أفضل جودة وبث للمشاهد، وهذا بالطبع هو أحد أسباب تزايد معدل البحث عن القناة خلال الفترة الأخيرة.

تردد قناة توم وجيري 2024

تردد قناة توم وجيري 2024 يحظى باهتمام العديد من الأشخاص، وذلك لما تقدمه من أفلام كرتونية متميزة وأناشيد تساعد الأطفال على التسلية، بالإضافة إلى تقديمها مجموعة من البرامج الترفيهية، لذا إذا كنت من المهتمين بتحميل هذه القناة قم بالسير على الخطوات التالية:

التردد على نايل سات

أصبحت هذه القناة لا يمكن أن يستغنى عنها الأطفال في الوطن العربي، لذلك سنقوم بتوضيح التردد الجديد لها كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

الجودة: SD.

تردد عرب سات

في إطار حرص القناة على تقديم المسلسلات وأفلام الكرتون بالمجانٍ وبأعلى جودة ممكنة، قامت القناة بإضافة تردد جديد كالتالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

تردد قناة توم وجيري الجديد

يمكن تحميل تردد قناة توم وجيري 2024 بكل سهولة، في القناة التي نالت إعجاب عدد كبير من الأطفال، وذلك لأنها تعرض لهم برامج وأفلام متنوعة ومسلية، بالإضافة إلى ذلك فإنها تحرص على تنمية الأطفال والعمل على اكتشاف مواهبهم، وهذا هي خطوات ضبط ترددها: