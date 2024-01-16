تحميل كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 “من هنـــا”

كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عبر منصة “مظلتي الإلكترونية” عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة لعام 2023 يشهد البحث في العراق اهتماما متزايدا حول هذه الأسماء خاصة بعد إعلان الوزارة.

كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

زيارة موقع وزارة العمل العراقية أو منصة “مظلتي”: تبدأ العملية بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل العراقية أو استخدام منصة “مظلتي” الإلكترونية. الدخول إلى خدمة الرعاية الاجتماعية: يتوجب على المستخدمين البحث عن خدمة الرعاية الاجتماعية على الموقع أو المنصة والولوج إليها. إدخال معلومات التسجيل: يجب على المستخدمين إدخال معلوماتهم الشخصية الصحيحة والكاملة في نموذج التسجيل المتاح. ملء نموذج التسجيل: يطلب منهم ملء جميع الحقول المطلوبة في نموذج التسجيل لضمان تسجيل صحيح وكامل. الاستعلام عن المستفيدين: بعد إكمال التسجيل يجب الضغط على الزر المخصص للاستعلام للوصول إلى قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية. تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية: يمكن تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بصيغة PDF لحفظها والاطلاع عليها في وقت لاحق.

لمعرفة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية

يتزايد عدد الباحثين في العراق عن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية حيث يتوجب على الراغبين في الحصول على هذه المعلومات الثمينة التحقق من المنصة الإلكترونية لتلقيها يشدد على أن هذه الدفعة تعد ختاما للرعاية الاجتماعية لعام 2023 مما يجعل اسم كل مستفيد ذا أهمية خاصة.