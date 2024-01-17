هام وعاجل.. حقيقة زيارة منحة الاطفال في الجزائر 2024 وشروط الاستحقاق لصرف 5000 دينار

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن موعد صرف زيادة منحة الاطفال في الجزائر 2024 بالتزامن مع بداية العام الجديد، كما نفت عن وجود نية لزيادتها هذه الأيام، إذ تسعى الحكومة الجزائرية إلى تقديم الإعانة المالية للأسر الفقيرة محدودة الدخل، ويعد هذا ضمن إحدى أهم المبادرات التنموية التي تقوم الدولة بمنحها للفئات المستحقة من أجل مساندتهم على تخطي أعباء الحياة والوقوف بجانبهم في مواجهة الظروف القاسية التي يمر بها العالم أجمع.

زيارة منحة الاطفال في الجزائر 2024

كشفت الجهات المختصة عبر بيانها الرسمي عن زيادة منحة الاطفال في الجزائر 2024 والتي تبلغ 4 آلاف دينار جزائري، ووفقاً لما أقره برنامج الأمان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية تم نفي صحة الشائعات التي تدور حول رفعها إلى 5 آلاف دينار وشددت على عدم صدور أي قرارات بشأن زيادتها خلال هذه الفترة، وبناء على ما تم إعلانه فإنه سيتم إيداع المستحقات للدفعة الجديدة في يوم 22 من الشهر الجاري.

الفئات المستحقة لمنحة الأطفال في الجزائر 2024

أطلقت الوزارة هذه الإعانة في شهر سبتمبر الماضي 2023، وتحقيقاً لمبدأ الشفافية والنزاهة قامت الحكومة الجزائرية بالتعاون مع الجهات المختصة لمبادرة منحة الأطفال حددت الفئات المستفيدة من هذه المبادرة على النحو التالي:

جميع الأطفال الذين يتراوح سنهم ما بين 6-18 عام.

الأشخاص المسجلة أسمائهم ببرنامج الأمان الاجتماعي.

الأطفال المعاقين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أبناء الأسر الفقيرة محدودة الدخل.

الأوراق والوثائق المطلوبة للتسجيل في برنامج أمان الاجتماعي

توجد هناك مجموعة من الملفات والأوراق التي يلزم توافرها للحصول على هذه الإعانة والتسجيل في البرنامج، وتتمثل هذه المتطلبات في النقاط التالية: