تحميل PDf دفعة يناير.. رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي والرعاية الأجتماعية

البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 في العراق من الأمور التي تشغل بال الكثيرين من الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج، وتقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خدمة الاستعلام عن أسماء المستفيدين، بالإضافة إلى خدمة التسجيل في برنامج دعم الرعاية الاجتماعية، ولكن لابد من توافر جميع الشروط الضرورية للتأهل لهذا البرنامج، لذا، نقدم عبر هذا المقال من موقع البديل كافة التفاصيل التي يحتاجها الأفراد للحصول على الدعم الذي تقدمه الوزارة في دولة العراق فتابعونا.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

تُقدم وزارة العمل العراقية خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 لجميع المتقدمين العراقيين، ويتم اختيار الأسماء الجديدة في الوجبة القادمة استنادًا إلى بعض الشروط المطلوبة للحصول على الدعم، وللاستعلام يمكنك القيام اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مظلتي أو موقع وزارة العمل العراقية. اختيار خيار “استعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”. إدخال اسم المتقدم ورقم الجوال ورقم الهوية الوطنية العراقية. تسجيل البيانات المطلوبة للحصول على الدعم. الضغط على زر “الاستعلام” عبر المنصة للحصول على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في عموم العراق للشهر الحالي عند ظهورها بالدولة لجميع المحافظات، كما يمكنك أيضًا تحميل أسماء المستفيدين عند إعلانها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

شروط الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية 2024

يتطلب الانضمام إلى برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في العراق توافر مجموعة من الشروط التي حدتها وزارة العمل العراقية، وهي كالاتي: