عاجل !! ما هي حقيقة زيادة 800 جنية على رواتب الموظفين شهر يناير 2024؟ .. المالية توضح الأمر

العديد من المواطنين يقومون بالتساؤل عن تلك الحقيقة التي تتعلق بالزيادة التي سوف يتم صرفها على مرتبات شهر يناير الجاري 2024 حيث ان هناك اشخاص كثيرة تقول إن هناك زيادة تقدر بحوالي 800 جنيه مصري، وفيما يلي سوف نرفق لكم كل ما يخص تلك الحقيقة بالتفصيل كما اوضحتها وزاره الماليه.

حقيقة زيادة 800 جنية على رواتب الموظفين شهر يناير 2024

بينت وزارة المالية تلك الحقيقة التي تتعلق بصرف 800 جنيه على المرتبات الخاصة بشهر يناير 2024، حيث انها قالت انه ليس هناك صحة لما يتم تداوله بشأن ذلك وبينت أن موعد الصرف سوف يكون مستمر حتى خمسة أيام بشكل متواصل ومتتالي وهذا بدءا من اليوم الذي يوافق الحادي والعشرون من شهر يناير الجاري 2024 الى اليوم الذي يوافق الخامس والعشرون من يناير 2024، كذلك أنها بينت أن صرف المتأخرات ستكون في ثلاثة أيام من الشهر الميلادي وهذا في اليوم السابع وأيضا العاشر بالاضافة إلى اليوم الحادي عشر من كل شهر.

صرف رواتب يناير 2024

بينت وزارة المالية أن العملية التي تتعلق بصرف المرتبات الخاصة بشهر يناير 2024، وكذلك فبراير لجميع الأشخاص الذين يعملون بمختلف الجهات الإدارية، بالإضافة إلى الوزارات التي تكون تابعة لها تلك المواعيد الخاصة بصرف تلك المرتبات المتعلقة بيناير، وأيضا شهر فبراير ومارس من العام الجاري 2024 لكل الاشخاص الذين يعملون بجميع الوزارات، وايضا الجهات التي تتبع لها والهيئات وقد اوضحت انه تم تحديد خمسة أيام ويتم الصرف فيها من كل شهر ميلادي وأيضا ثلاثة أيام لصرف المتأخرات.