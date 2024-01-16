تغيير الخريطة الزمنية للعام الدراسي “موعد بداية الفصل الدراسي الثاني بشكل رسمي” 2024

تزامنًا مع نهاية الفصل الدراسي الأول يبحث جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في الأيام الأخيرة الماضية عن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني وذلك بعد انتهاء اجازة نصف العام الدراسي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 ويبدأ الفصل الدراسي الثاني رسميًا يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 في جميع المدارس الحكومية والخاصة وتستعد وزارة التربية والتعليم للفصل الدراسي الثاني بكل جهودها خلال الأيام الماضية.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني

يبدأ الفصل الدراسي الثاني 2024 يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 في جميع المدارس على مستوى الجمهورية ، وذلك حسب خطة وزارة التربية والتعليم التي أعلنتها عبر موقعها الرسمي في بداية العام الدراسي الحالي والذي بدأ في 30 سبتمبر الماضي ، ويؤدي جميع الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال شهر يناير الجاري وبدأت امتحانات الترم الاول يوم 3 يناير الماضي ، ويؤدى طلاب الشهادة الاعدادية امتحانات الفصل الدراسي الاول يوم الأربعاء الموافق 18 يناير 2024.

موعد اجازة نصف العام 2024

بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 والذي يوافق إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة تبدأ اجازة نصف العام يوم 27 يناير 2024 وتستمر لمدة اسبوعين كاملين حتى يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 ويترقب جميع الطلاب موعد إجازة نصف العام لأخذ قسط من الراحة بعد المذاكرة والامتحانات خلال الفصل الدراسي الأول ، وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول مباشرة بعد انتهاء العملية الامتحانية.