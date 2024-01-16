كيفية البحث عن اسمي في منصة مظلتي ؟ .. وزارة العمل في العراق تٌعلن عن التفاصيل

حتى هذا الوقت الجاري نرى أن أشخاص كثيرة بدولة العراق يتساءلون كيف ابحث عن اسمي في منصة مظلتي، فمن المعروف أنه من الممكن أن يتم البحث عن الاسم الذي تم قبوله ليحصل على دعم الرعاية الاجتماعية العراقية بكل سهولة ويسر من خلال تلك المنصة الالكترونية وايضا الرسمية التي تم توفيرها من جانب وزارة العمل العراقية للمواطنين بدولة العراق بكل سهولة ويسر، وفيما يلي سوف نتناول معا الخطوات اللازمة التي من المفترض السير عليها لكي يتم الاطلاع على تلك الأسماء كلها المقبول في البرنامج.

كيفية البحث عن اسمي في منصة مظلتي ؟

من الممكن ان تقوم بالبحث عن اسمك في ملفات كشوفات الرعاية الاجتماعية بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي الذي يتعلق بوزارة العمل العراقية وفيما يلي النقاط التي تتعلق بالتعرف على تلك الكشوفات:

توجه الى الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل العراقية من خلال النقر على هذا الرابط.

اختر برنامج الرعاية الاجتماعية.

سجل رقم الوجبة.

عليك الضغط على أيقونة كشوفات الرعاية الاجتماعية.

سجل اسمك انقر على أيقونة البحث.

شروط الرعاية الاجتماعية العراقية

يمكنك ان تحصل على دعم الرعاية الاجتماعية بكل سهولة ويسر إذا كنت مستوفي الشروط الآتية: