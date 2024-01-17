لو لسه مقبضتش الزيادة الجديدة أدخل حالًا على رابط صرف معاشات تكافل وكرامة بالزيادة “من هنـــا” وخدها فوري

لا يزال المواطنين بمصر لديهم رغبة في التعرف على موعد الذي سوف يتم فيه صرف المعاشات التي تتعلق تكافل وكرامة، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد نوهت حول هذا الموعد، لذا سوف نتناوله فيما يلي في السطور القادمة في هذا المقال كذلك سوف نقوم بالتعرف على الخطوات التي بواسطتها يتم الاستعلام عن تلك الأسماء التي تكون مشمولة لتحصل على دعم تكافل وكرامة، ومن المعروف أن هذا المعاش لكي يحصل عليه المواطن لابد أن يكون تتوفر به الشروط اللازمة للحصول عليه، وفيما بعد سوف نقوم بالتعرف عليها ايضا.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة بالزيادة

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه في اليوم الخامس عشر من يناير 2024 هو الموعد الرسمي الذي سيتم فيه صرف المعاشات المتعلقة بالبرنامج الذي يدعى تكافل وكرامة المقدم من جانب الحكومة المصرية، لكي يتم دعم المواطنين والأسر الأكثر احتياجا التي تكون مستحقة لتلقى هذا الدعم، ومن المعروف أنه لكي يتم الحصول على هذا المعاش يلزم توافر سلسلة من القوانين والمعايير ومن ضمنها ما يلي:

الجنسية المصرية.

الدخل الشهري المحدود.

إقامة الشخص بصورة دائمة في مصر.

عدم وجود تأمين صحي واجتماعي لدى للمواطن.

الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة

من الممكن لكل الاشخاص الآن أن يقوموا بالتعرف على جميع الأسماء التي تم قبولها في البرنامج الذي يدعى بتاكل وكرامة باتباع الآتي: