تحديد موعد ظهور نتائج الصفوف الابتدائية الترم الاول للصفوف رابعة وخامسة وسادسة “هنـــا” 2024

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن موعد ظهور نتائج الصفوف الابتدائية الترم الاول حيث بدأت جميع الصفوف الابتدائية من الصف الرابع الابتدائي والصف الخامس والصف السادس الابتدائي امتحانات الترم الأول يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024 وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ظهور نتائج الصفوف الابتدائية بعد انتهاء عمليات التصحيح ومراجعة أوراق الإجابة بعد انتهاء جميع امتحانات الترم الاول في المدارس الابتدائية في المحافظات المختلفة.

موعد ظهور نتائج الصفوف الابتدائية الترم الاول

نكشف اليوم عن موعد ظهور نتائج الصفوف الابتدائية الترم الاول 2024 وذلك بالتزامن مع اقتراب نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول في جميع مدارس الجمهورية الحكومية والخاصة ، وقد أعلنت جميع المديريات التعليمية في جميع المحافظات المصرية عن اقتراب ظهور نتائج امتحانات الصفوف الابتدائية وذلك بعد أسبوع من نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024.

موعد إجازة نصف العام 2024

بعد التعرف على موعد ظهور نتائج الصفوف الابتدائية الترم الاول 2024 يتساءل الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن موعد إجازة نصف العام الدراسي والتي تبدأ بعد انتهاء جميع امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف الدراسية المختلفة وذلك يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 ويعتبر يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 أو أيام إجازة نصف العام الدراسي رسميًا وتستمر إجازة منتصف العام الدراسي لمدة اسبوعين متتاليين ومن المحدد أن تبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 يناير 2024 في جميع المدارس والجامعات المصرية.