500 جنية لكل طفل “خطوات التسجيل في معاش الطفل 2024” بداية من عمر سنتين

يقوم الكثير من الأشخاص بالتساؤل عن تلك الشروط وأيضا الخطوات اللازمة للتسجيل بمعاش الطفل للعام الجاري 2024، فمن الجدير بالذكر أن هذا المعاش يكون مقدم من جانب وزارة التضامن الاجتماعي وذلك بغية دعم الأسر التي تكون بحاجة إليه، وفيما يلي سوف نتعرف معا على الخطوات اللازمة للتسجيل تلقي هذا المعاش وايضا كل التفاصيل الخاصة به.

خطوات التسجيل في معاش الطفل 2024

من الممكن أن يتم التسجيل بمعاش الطفل عن طريق الذهاب لوحده اجتماعية قريبة تتبع لها ومن ثم تكمل البيانات المرادة منك والتي تكون مشتملة على كل ما يلي:

اسم المواطن وسنه ورقم البطاقة الشخصية.

اسم الطفل الذي يكون مقدم على هذا المعاش والتاريخ الخاص بالميلاد المتعلق به وعمره.

ٱدخال عدد افراد الاسره ادخال عدد الأفراد بمختلف المراحل التعليمية تحديد الراتب الشهري ورقم الجوال وعنوان السكن.

معاش الطفل 2024

من الجدير بالذكر أن هذا المعاش يكون منحة مالية تقدم من جانب الوزارة لكي يتم مساعدة جميع الأسر التي تكون أكثر احتياجا، والتي لابد من أن تكون مستوفية الشروط اللازمة للاستفادة منه، ومن الجدير بالذكر أيضا هذا أن هذا المعاش يكون مشتمل على صرف المنحة الدراسية بشكل شهري، وذلك بشرط عدم انتظام الطفل بالمراحل الخاصة بالتعليم وذلك بما يقرب من حوالي 200 جنيه مصري كل شهر، وسوف يكون الصرف الخاص بها مستمر حتى ما يطلب من حوالي ثمانية أشهر وهذا بداية من شهر أكتوبر، والتي يتم الانتهاء من صرفها بشهر مايو من كل سنة دراسية.