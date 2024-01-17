رابط منحة المليون ونصف “التقديم + الشروط والأوراق المطلوبة” .. لجميع أهالي العراق 2024

رابط منحة المليون ونصف أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن نتائج مباراة منحة المليون ونصف للعائدين لعام 2023، والتي تم إطلاقها في عام 2021، بهدف دعم الأسر العائدة إلى مناطقها الأصلية في العراق، يبلغ مجموع المنحة مليون ونصف المليون دينار عراقي، ما يعادل تقريبًا 1200 دولار أمريكي لكل أسرة ويتم صرف هذه المنحة من خلال البطاقة الذكية وفقًا للشروط والضوابط المحددة.

رابط منحة المليون ونصف

للحصول على قائمة الأسر المستفيدة من منحة المليون ونصف للعائدين 2023، يرجى اتباع الخطوات التالية على موقع وزارة الهجرة والمهجرين:

قم بزيارة موقع وزارة الهجرة والمهجرين عبر الرابط الرسمي للوزارة.

عبر الرابط الرسمي للوزارة. اختر أيقونة “المنح” المتاحة على الموقع الرئيسي.

حدد “منحة المليون ونصف” من بين البرامج المتاحة.

سيطلب منك إدخال رقم هاتفك في الحقل المخصص.

انقر على زر “بحث” لمعرفة ما إذا كانت هناك بيانات متاحة لرقم الهاتف الذي قمت بإدخاله.

سيتم عرض قائمة بالأسماء المطابقة للبيانات المدخلة.

التقديم على منحة

للتقديم على منحة المليون ونصف في العراق، يتبع المتقدمون الخطوات التالية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الهجرة والمهجرين:

الدخول إلى موقع وزارة الهجرة والمهجرين عبر الرابط الرسمي .

. إدخال كافة البيانات المطلوبة، مثل رقم الهاتف وعنوان السكن.

إرفاق كافة المستندات الضرورية، ومنها صورة الهوية وشهادة عودة الأسرة.

الضغط على زر “تقديم” لإرسال الطلب.

سيتم دراسة الطلبات المقدمة، ويفضل متابعة الموقع للاطلاع على حالة الطلب.

بمجرد إعلان نتائج التقديم يمكن للمستفيدين من المنحة الاطلاع على أسمائهم وتفاصيل الصرف على موقع الوزارة.