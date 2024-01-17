عاجل “مواعيد جدول قطع الكهرباء في مصر بجميع المحافظات” بدل ساعة هتكون ساعتين 2024

جدول قطع الكهرباء الجديد أعلنت السلطات الحكومية اليوم عن تحديث هام في جدول قطع التيار الكهربائي حيث سيشهد الغد بدء تنفيذ استراتيجية جديدة لتخفيف الأحمال الكهربائية أثناء فترة النهار وذلك تزامنا مع فترة الامتحانات.

مواعيد جدول قطع الكهرباء في مصر

وفقا للتعديلات الجديدة سيتم قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين نهارا ولن يتم تنفيذ أي انقطاع ليلا خلال هذه الفترة الحساسة حيث تم اتخاذ هذا الإجراء استجابة لاحتياجات الطلاب خلال الامتحانات.

يأتي هذا التحديث كخطوة إيجابية تعكس التفهم الحكومي لأهمية توفير بيئة هادئة ومستقرة للطلاب أثناء الامتحانات وتعكس التزام الحكومة بضمان جودة الخدمات العامة بأقصى مستوى من الكفاءة والرعاية.

جدول قطع الكهرباء الجديد

اجرت تحولات الفعالة خلال الأيام القليلة الماضية ومن المتوقع أن تباشر تنفيذ الإجراءات المتفق عليها اعتبارا من يوم الأربعاء القادم يشمل هذا التحول ضغط الفترة المخصصة لتخفيف الأحمال حيث تم تعديلها لتكون من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 5 مساء.

من المقرر أن تقوم الوزارة بإعلان جداول تخفيف الأحمال لكل منطقة حيث ستستمر هذه الفترة لمدة ساعتين في كل منطقة وستنتهي في الساعة الخامسة مساء يأتي هذا الإجراء كجزء من جهود الوزارة لتحسين إدارة الكهرباء.

علن المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة قد اتخذت خطوات هامة نحو تخفيف الأحمال الكهربائية وذلك استجابة لطلبات من بعض النواب والمواطنين وشدد على أهمية تحول فترة انقطاع الكهرباء إلى النهار بدلا من الليل مع مراعاة خاصة لبداية فترة امتحانات منتصف العام.