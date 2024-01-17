“هنـــا” الاستعلام عن نتائج الطلاب بوابة التعليم الأساسي في محافظة القاهرة لجميع الصفوف 2024 الترم الأول

الاستعلام عن نتائج الطلاب بوابة التعليم الأساسي يسرني أن أشارككم رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023، الذي يمكن طلاب وطالبات المدارس الحكومية بمحافظة القاهرة من البحث عن نتائج الامتحانات للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وكذلك الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي للترم الثاني.

الاستعلام عن نتائج الطلاب بوابة التعليم الأساسي

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة عن تفعيل خدمة الاستعلام عن نتائج امتحانات صفوف النقل الابتدائي والإعدادي وشهادة إتمام التعليم الأساسي للترم الثاني 2023. يُمكن لأولياء الأمور والطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال عدة طرق لتسهيل هذه العملية.

إحدى الطرق هي استخدام خدمة المحادثة الإلكترونية عبر موقع بوابة التعليم الأساسي. يُمكن الوصول إلى هذه الخدمة من خلال الرابط التالي: بوابة التعليم الأساسي حيث يتعين على الطلاب إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما وتحديد المرحلة الدراسية والصف المراد الاستعلام عنه، ثم اختيار الفصل الدراسي الثاني والعام الدراسي 2024-2023، وأخيرًا الضغط على عبارة “عرض النتيجة”.

كما يمكن الاستعلام هاتفيًا من خلال الاتصال بالأرقام التالية بعد الساعة الثانية عشر ظهرًا:

09000100 للتليفون الأرضي

5757 للتليفون المحمول

يرجى اتباع الخطوات المذكورة أعلاه للاستعلام عن النتائج عبر الإنترنت، أو الاتصال بالأرقام المُخصصة للاستعلام الهاتفي كما نحث الطلاب وأولياء الأمور على متابعة المواعيد المعلنة للحصول على نتائج دقيقة ورسمية.

نتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية، ونأمل أن تكون هذه النتائج مشجعة وتحمل إشارة إيجابية للجميع.