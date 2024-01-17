أيام الراحة جايه علينا “زيادة نصيب الفرد تموين شهر فبراير 2024” كل واحد هيصرف بـ 100 جنية

زيادة نصيب الفرد تموين شهر فبراير 2024 أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بالتطورات والإنجازات المتوقعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال العام 2023/2024، تلك التطورات تشمل زيادة عدد السلع التموينية إلى أكثر من 100 سلعة، بهدف توسيع خيارات المواطنين وتحسين جودة الحياة، كما تطلق الوزارة خدمات البطاقات التموينية الذكية وتعزز خدمات الأنشطة التموينية عبر 332 مجمع خدمي حكومي على مستوى الوحدات المحلية.

زيادة نصيب الفرد تموين شهر فبراير 2024

أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب عن إعجابهم بمستهدفات وزارة التموين والتجارة الداخلية للعام 2023/2024، ويشمل هذا الاستحسان زيادة عدد السلع التموينية إلى أكثر من 100 سلعة، بهدف توسيع خيارات المواطنين وتحسين جودة الحياة.

ومن بين المبادرات الرئيسية المعتمدة، إطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وتعزيز خدمات الأنشطة التموينية على مستوى الوحدات المحلية من خلال 332 مجمع خدمي حكومي.

كما تم تقديم مجموعة من المقترحات من قبل بعض النواب لدعم المواطنين بشكل أفضل. يأتي ذلك في إطار توجيه الدعم التمويني بمبلغ 75 جنيهًا لكل فرد بدلاً من 50 جنيهًا لمواجهة زيادة الأسعار وأيضا فكرة توصيل السلع التموينية لمنازل كبار السن لتحسين راحتهم وتوفير الخدمات بشكل أفضل.

أكد النائب في مجلس النواب زيادة دعم البطاقات التموينية إلى 75 جنيهًا بدلاً من 50 جنيهًا، مما سيمكن زيادة عدد السلع المقدمة للمواطنين، بما في ذلك زيت وأرز وسكر وغيرها من السلع التموينية، وأشادت أيضًا النائبة مرفت الكسان بزيادة عدد السلع التموينية إلى أكثر من 100 سلعة، مما يوفر خيارات أكبر أمام المواطنين ويعزز تحسين جودة الحياة.

تظهر الخطوات المتخذة في الوثيقة الحكومية أن رفع دعم السلع التموينية يأتي ضمن الأولويات العاجلة، حيث يتم تعديل الميزانية لزيادة الدعم من 90 مليار جنيه في الميزانية المعدلة لعام 2023/2022 إلى 127.7 مليار جنيه في ميزانية عام 2024/2023.

يهدف ذلك إلى توفير الدعم لنحو 62.2 مليون فرد المستفيد من صرف الدعم النقدي لسلع البطاقات التموينية.