ننشر..أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 2024/1/17 في جميع المصانع || بكام أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ازداد البحث في الآونة الأخيرة تزامناً مع بداية العام الجديد عن أسعار مواد البناء اليوم الموافق 17 يناير 2024، إذ تعد مواد البناء كالحديد والأسمنت هى إحدى الأمور الهامة في بناء البنايات والعمارات المختلفة، إذ سجل سعر طن حديد العز حوالي 43.500 ألف جنيه، بينما بلغ سعر طن أسمنت التسليح 2.140 تقريباً، ونظراً لغلاء أسعار مواد البناء عالمياً ارتفعت أسعار الوحدات السكنية ارتفاعاً باهظاً وذلك نتيجة ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

أسعار مواد البناء اليوم

شهدت أسعار مواد البناء اليوم الموافق 17 يناير 2024 صعوداً طفيفاً خلال التعاملات اليومية، حيث زاد سعر طن الحديد الاستثماري بنحو 150 جنيهاً، وجاء ذلك بناءً على تحديثات البوابة الأسعار التابعة إلى مجلس الوزراء، في حين سجل سعر طن الأسمنت الرمادي الواحد بقيمة 30 جنيه مصري.

كما بلغ سعر طن حديد المصريين نحو 38500 جنيه، حيثما شهد سعر طن الحديد المراكبي ارتفاعاً بنحو 37600 جنيه، ووفقاً لتحركات أسعار مواد البناء اليوم ارتفع سعر طن حديد بشاى بقيمة 35000 جنيه.

سعر الحديد اليوم

من جانبه كشف الأستاذ أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء خلال تصريحاته بأن سعر طن الحديد محلياً سوف يواجه حالة من التذبذب الغير مسبوقة، فعلى الرغم من وجود تراجعاً كبيراً في معدلات الشراء داخل الأسواق إلا أنه مازال في حالة ارتفاع، وذلك بسبب ارتفاع السعر العالمي الذي بلغ 700 دولار للطن الواحد.

ولقد جاء سعر الحديد والاسمنت على النحو التالي: