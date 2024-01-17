راكب الصاروخ.. بكام سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 2024/1/17 في جميع البنوك المصرية والسوق السوداء

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم 17 يناير في بنك مصر نحو 30.80 جنيه للشراء وسعر 30.90 جنيه للبيع، كما سجل الدور سعر 30.85 جنيه للشراء في البنك المركزي وسعر 30.95 جنيه للبيع، وبالتزامن مع بدء التعاملات الصباحية اليوم ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء في مصر حيث بلغ قيمة 56 جنيهاً للشراء وسعر 56.96 جنيه للبيع، إذ من المتعارف أن أسعار الدولار في السوق الموازية قابلة للتغيير بشكل سريع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم

شهد الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الموافق 17 يناير 2024 استقرارا ملحوظاً بالتزامن مع بداية التعاملات الصباحية للبنوك، وخاصة بعد طرح الشهادات الاستثمارية من بنكي الأهلي المصري ومصر بعائد 27%، إذ سجل الدولار الأمريكي 30.80 جنيه للشراء وسعر 30.90 جنيه للبيع كما سجل سعر الصرف في البنك التجاري الدولي قيمة 30.80 جنيه للشراء ونحو 30.90 جنيه للبيع، وواصل الجنيه المصري استقراره داخل البنك الخليجي المصري حيث سجل نحو 30.90 جنيه للشراء وسعر 30.95 للبيع.

سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنوك

زاد سعر تداول الدولار الأمريكي اليوم أمام سعر الجنيه المصري بشكل قوي في السوق السوداء، حيث تجاوز مستوى 56 جنيها، ولقد جاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرفية خلال التعاملات لهذا اليوم على النحو التالي: