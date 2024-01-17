الحق ابني.. بكام أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 2024/1/17 في جميع المصانع بالمشال

استقرت أسعار مواد البناء اليوم الاربعاء من الحديد والأسمنت حيث أن مواد البناء من أهم الأشياء التي يقوم عليها مجال المعمار في مصر، ويختلف أسعار المواد باختلاف الشركات التي تقوم بإنتاج هذه المواد وسعر المواد التي تستخدم في البناء اليوم من أكثر الأمور التي تهم جميع العاملين في مجال المعمار، وفي حال كنت تريد التعرف على تلك الأسعار الخاصة بهم عليك متابعة مقالنا هذا وسوف تجد ما تريده

أسعار الحديد اليوم

الحديد من أهم المواد التي يتم استخدامها في عملية البناء لذلك يهتم الكثير بمعرفة الأسعار التي يتم بيع الحديد بها كل يوم، ويختلف سعر الحديد حسب الشركة التي تقوم بإنتاج الحديد في مصر، أسعار الحديد حسب الشركات المختلفة:

حديد إنتاج مصر ستيل سعر الطن منه 42 ألف و700 جنيه.

حديد بشاي يكون سعر الطن منه 42 ألف و500 جنيه.

الحديد إنتاج شركة العتال 42 ألف و300 جنيه.

طن الحديد إنتاج شركات عطية، الكومي، المعادي، المراكبي يكون سعره 42 ألف و200 جنيه.

حديد العشرى يبلغ سعر الطن منه 42 ألف و100 جنيه.

يكون سعر طن كل من حديد الجيوشي أو حديد المصريين 42 ألف جنيه.

حديد سرحان يكون سعر الطن منه 40 ألف و300 جنيه.

أسعار الأسمنت

الأسمنت من المواد التي يتم اعتبارها من الأساسيات التي يتم استخدامها في البناء ويوجد العديد من الشركات المصرية التي تقوم بإنتاج الأسمنت في مصر، وتكون أسعار الأسمنت هي: