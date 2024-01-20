من هُنــا .. لينك الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة 2024 والشروط اللازمة

وزارة التضامن الاجتماعي هدفها إتاحة حياة كريمة لكل الأشخاص الذين يحتاجون للدعم، وتجدر الإشارة بأن الوزارة تقوم بالتأكيد على إتاحة سلسلة من البرامج الخاصة بمساعدة الأشخاص المتضررين من الظروف الاقتصادية العسيرة التي تمر بها البلاد، والأسر ذات الدخل المحدود، ومن المعروف أن هناك جملة شروط لازمة في تلك الأسر والأشخاص الراغبون في الاستفادة من دعم تكافل وكرامة، وفيما بعد سنقوم بتوفير تلك الشروط بالتفصيل، وأيضًا كيفية الاستعلام عن هذا الدعم.

الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة

يستطيع المواطنين الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة عن طريق اتباع التالي:

الذهاب لموقع وزارة التضامن الاجتماعي، من هنا.

كتابة الرقم القومي.

الضغط على زر “استعلام”، وستجد أمامك نتيجة طلبك، فإن كنت مقبول سوف تتمكن من تلقي الدعم في اليوم الخامس عشر من شهر فبراير القادم، إذ إن هذا يكون يوم الصرف الثابت والذي تم تحديده من جانب الوزارة.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

هناك سلسلة من الفئات التي قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإشارة إليها التي تكون مستحقة لمعاش تكافل وكرامة، من بينها:

المرأة المطلقة.

كذلك أن النساء الأرامل يستحقوا تلقي هذا الدعم.

هذا بجانب أن أبناء الشهداء من حقهم تلقي الدعم.

كما أن زوجات الشهداء من حقهم تلقي الدعم أيضًا.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

لكي تتمكن من الاستفادة من هذا البرنامج، لا بد من أن تكون مستوفي للشروط الموضحة من جانب الوزارة، وهي كما يلي: