“هيغلى ولا لا؟؟”.. حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم خلال الايام القادمة.. شعبة المخابز توضح

زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، خلال الفترة الماضية أثير جدلا حول زيادة سعر رغيف الخبز المدعم بعدما شهدت الكثير من السلع والخدمات ارتفاعا ملحوظا في اسعارها، وخلال الساعات الماضية ظهر العديد من النواب والمسؤولين يتحدثون حول هذا الموضوع، واليكم التفاصيل.

زيادة سعر رغيف الخبز المدعم

وعن مقترح زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، فقد كشف المهندس عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «في المساء مع قصواء» ، أن هذا المقترح جاء في ضوء زيادة تكلفة العمالة الكهرباء والمياه والإيجار وغيرها من مستلزمات الإنتاج علاوة على هامش الربح، حيث أن أجور العمالة أو مستلزمات الإنتاج لم تتغير منذ اربعة سنوات، مشيرا إلى أن مقترح إعادة تكلفة رغيف الخبز لن يؤثر على سعره وبالتالي لن يكون هناك أي تأثير على المستهلك.

حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم

وأضاف غراب أن سعر رغيف الخبز المدعم لن يتغير ولن يزيد وأن الدعم مستمر عليه ولكن المقترح يتعلق بإعادة تكلفة رغيف الخبز، فيما كشف خالد فكري عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” أن هناك مطالبة برفع تكلفة الخبز المدعم لأن مستلزمات الإنتاج للرغيف ارتفعت عن التكلفة المحددة في 2020 نظرا لارتفاع سعر مستلزمات انتاجه من عمالة ومياه وكهرباء والخميرة، قائلا:”إحنا مش بنطالب برفع سعر الرغيف ولكن أن يدعمونا في أجور العمال والكهرباء والمياه ومستلزمات الإنتاج بعد ما ارتفعت بشكل كبير”.

كما أكدت الدكتورة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب :«المواطن المصري مش ناقص زيادات جديدة في الأسعار وخاصة في رغيف الخبز ..لا مساس برغيف العيش، ولن يتأثر المواطن بهذا المقترح تحت أي ظرف من الظروف نهائيا».